Lo ha detto Maria Tuccillo dell'Agcm in audizione presso la commissione Industria del Senato nell'ambito dell'esame dell'atto Ue sui prezzi dell'energia

È "indispensabile che sia prontamente attuato un passaggio ben disegnato al mercato libero per l'utenza elettrica domestica: la fine del cosiddetto regime tutelato, fondato sulla regolamentazione tariffaria dei servizi da parte dell'Autorità di regolazione, pur già decisa con l'indicazione di una data precisa nella legge annuale per la concorrenza del 2017, è stata - come noto - ripetutamente rinviata, fino all'ultima recente modifica normativa che l'ha ulteriormente spostata, per i clienti domestici, al termine ultimo del 1° gennaio 2024". È quanto sottolinea l'Antitrust in audizione presso la commissione Industria del Senato, nell'ambito dell'esame dell'atto Ue sui prezzi dell'energia.

La manna del prezzo fisso

L'audizione sulla Comunicazione con cui la Commissione Europea ha elencato una serie di misure coordinate, sia di breve che di lungo periodo, che gli Stati membri possono adottare per affrontare la fase di incremento dei prezzi dell'energia, è svolta dal Capo di Gabinetto dell'Autorità Maria Tuccillo. "Nella attuale congiuntura di forte tensione sui prezzi, il mancato completamento del processo di definitivo passaggio al mercato libero ha sicuramente limitato per molti consumatori la possibilità di disporre di uno strumento importante per combattere l'incremento dei prezzi: si pensi, ad esempio, alla possibilità di sottoscrivere contratti a prezzo fisso in una fase di forte crescita delle quotazioni come l'attuale", ha sottolineato l'Antitrust.

Le offerte sul mercato libero

Nella speranza che l’approdo al mercato libero possa effettivamente abbassare il costo delle bollette, ricordiamo che solo una settimana fa riportavamo i dati del Portale offerte di Arera, secondo cui ad oggi per il settore elettrico solo 122 offerte su 1062 disponibili per i clienti domestici di elettricità sono più convenienti della maggior tutela e che sono drasticamente calate quelle a prezzo fisso in un anno (dal 61% al 41%).