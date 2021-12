È la maggiore novità contenuta nell'emendamento al decreto Recovery. L’uscita era prevista per il 2023

Si allontana ancora per le famiglie l'uscita dal mercato tutelato dell'energia. La scadenza del servizio di maggior tutela prevista per il 31 dicembre del 2022, con il passaggio obbligato al mercato libero dal primo gennaio 2023, lascia il posto ad un regime transitorio in cui i clienti domestici potranno rimanere 'tutelati' fino al primo gennaio 2024, garantendo così un percorso di uscita graduale. È la maggiore novità contenuta nell'emendamento al decreto Recovery firmato dal capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa, e approvato dalla commissione Bilancio di Montecitorio.



Cingolani: le aziende energetiche diano una mano

Per combattere il peso dell'aumento dei costi di gas e luce, complessivamente sono stati stanziati " miliardi in sei mesi, un intervento senza precedenti, come ha sottolineato il premier Mario Draghi nelle sue comunicazioni a Camera e Senato prima del Consiglio europeo, chiarendo che "questi stanziamenti non possono andare avanti all'infinito" e avvertendo che è "difficile non chiamare alla compartecipazione dei costi comuni chi ha maturato questi profitti". Per dirla con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, "le grandi aziende energetiche dovranno dare una mano". Non meno cruciale è trovare una "soluzione strutturale al problema dei prezzi dell'energia a livello europeo", ha detto ancora Draghi, e dietro il suo ragionamento c'è la convinzione che serva una strategia a livello globale con tutti i Paesi più influenti nelle dinamiche geopolitiche.