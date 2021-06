Approvate dall’authority le disposizioni per aderire alla piattaforma unica di scambio a contrattazione continua

Si completa il percorso che permette anche al nostro Paese di partecipare dal prossimo settembre al mercato europeo infragiornaliero dell’energia elettrica, integrando il proprio sistema con la piattaforma continentale di “coupling unico” in contrattazione continua, il progetto Cross Border Intraday “XBID”. Lo rende noto ARERA.



La piattaforma

La piattaforma “XBID” a cui accedono i gestori di mercato e di reti europei, crea un unico mercato infragiornaliero all’ingrosso dell'elettricità dell'UE, dove acquirenti e venditori di energia sono in grado di presentare offerte per scambiare elettricità tra tutti i sistemi europei interconnessi, in modo continuo, nei momenti in cui l'energia è necessaria, fino a un’ora prima rispetto alla consegna. Mettendo a fattor comune tutte le risorse disponibili si promuove la concorrenza, aumentando la liquidità e facilitando la condivisione delle fonti per la generazione di energia, rendendo più facile per gli operatori gestire eventuali cambiamenti imprevisti nella generazione rinnovabile, nel carico, o eventuali accidentalità.



Contrattazione europea

Il provvedimento di ARERA completa la modifica dell’organizzazione del mercato infragiornaliero italiano, finora articolato esclusivamente su aste, in modo da consentire l’accesso alla contrattazione continua su scala europea. Le novità si inseriscono nel processo di recepimento della normativa europea sui mercati elettrici di attuazione del “disegno europeo” dei mercati del giorno prima e infragiornalieri (contenuto nel Capacity allocation and congestion management - CACM).