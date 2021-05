I ricavi del primo trimestre del 2021 hanno subito una riduzione di 2.878 milioni di euro (-14,4%); investimenti in crescita dell’8,8%

Un primo trimestre in calo quello registrato da Enel, il cui Consiglio di Amministrazione, presieduto da Michele Crisostomo, ha esaminato ed approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo scorso.



Ricavi

I ricavi del primo trimestre del 2021 sono pari a 17.107 milioni di euro, con una riduzione di 2.878 milioni di euro (-14,4%) rispetto all’analogo periodo del 2020. La variazione è principalmente riconducibile: ai minori ricavi da Generazione Termoelettrica e Trading in Italia e in Spagna per le minori attività di trading su commodity da contratti con consegna fisica, per effetto della riduzione dei volumi intermediati e dei prezzi applicati; ai minori ricavi da Infrastrutture e Reti, soprattutto in America Latina, per l’effetto cambi negativo; ai minori ricavi nei Mercati Finali, principalmente per le minori quantità di energia elettrica vendute in Spagna a causa degli effetti legati alle condizioni climatiche. Nell’ambito della Generazione Termoelettrica e Trading, i ricavi del primo trimestre del 2021 derivanti dalla sola generazione termoelettrica sono pari a 1.928 milioni di euro, con una riduzione di 58 milioni di euro (-2,9%) rispetto all’analogo periodo del 2020. La variazione è principalmente riconducibile ai risultati dell’attività di commodity ed energy management. I ricavi attribuibili alle attività di generazione a carbone del primo trimestre 2021 si attestano al 2,3% dei ricavi totali, in linea con l’analogo periodo del 2020.



Margini e risultato netto

Il margine operativo lordo ordinario (EBITDA ordinario) di Enel ammonta a 4.159 milioni di euro, con un calo di 582 milioni di euro rispetto all’analogo periodo del 2020 (-12,3%). L’EBIT è invece pari a 2.525 milioni di euro (3.109 milioni di euro nel primo trimestre del 2020, -18,8%): la variazione riflette principalmente l’andamento della gestione operativa, parzialmente compensata dai minori ammortamenti registrati nel primo trimestre del 2021, a seguito delle svalutazioni di taluni impianti a carbone effettuate nel corso del 2019 e del 2020 nell’ambito del processo di decarbonizzazione. Il Risultato netto ordinario del Gruppo è a 1.214 milioni di euro (1.281 milioni di euro nel primo trimestre del 2020, -5,2%), la variazione dei risultati operativi ordinari è stata parzialmente compensata dai minori oneri finanziari netti e dalla minore incidenza delle interessenze di terzi. L’Indebitamento finanziario netto è a 45.884 milioni di euro (45.415 milioni di euro a fine 2020, +1,0%) e gli investimenti a 2.035 milioni di euro (1.870 milioni di euro nel primo trimestre del 2020, +8,8%): l’incremento è principalmente attribuibile alla crescita degli investimenti in Enel Green Power, Infrastrutture e Reti e Mercati finali



Starace: aumentati gli investimenti

Francesco Starace, CEO del Gruppo Enel, ha detto che “nel primo trimestre del 2021 abbiamo aumentato significativamente i nostri investimenti, principalmente nelle rinnovabili e nelle reti, al fine di accelerare ulteriormente il processo di decarbonizzazione di Gruppo e cogliere le opportunità che emergeranno dalla ripresa economica. Questi investimenti ci permetteranno di accelerare la crescita, in un contesto di sempre maggiore decarbonizzazione, proiettandoci verso un nuovo record di costruzione di capacità rinnovabile a fine anno.”