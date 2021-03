Nel 2020 sono fortemente diminuiti i ricavi del gruppo, che sono passati da 80,3 a 65 miliardi, con un calo di oltre il 19%. Il risultato netto ordinario è di 5.197 milioni di euro, contro i 4.767 milioni del 2019

Il bilancio Enel 2020, approvato dal consiglio di amministrazione, mostra miglioramenti per quanto riguarda il risultato netto, a fronte di ricavi in forte diminuzione.

Più in dettaglio, i ricavi sono pari a 64.985 milioni di euro (80.327 milioni nel 2019, -19,1%): la variazione è principalmente attribuibile ai Mercati Finali per effetto delle minori quantità di gas ed energia elettrica vendute in Italia e Spagna, sostanzialmente a causa dell’impatto della pandemia, alle attività di Generazione Termoelettrica e Trading in Italia per le minori attività di trading, nonché all’effetto cambi negativo in America Latina.

L’Ebitda ordinario è a quota 17.940 milioni di euro (17.905 milioni nel 2019, +0,2%), in lieve aumento rispetto al 2019 grazie alla variazione positiva della Generazione, in particolare di Enel Green Power, che ha più che compensato la variazione negativa di Infrastrutture e Reti e dei Mercati Finali. L’Ebitda ha raggiunto i 16.816 milioni di euro (17.704 milioni nel 2019, -5,0%) e l’Ebit si colloca a quota 8.368 milioni di euro (6.878 milioni nel 2019, +21,7%). L’incremento riflette essenzialmente i maggiori adeguamenti di valore effettuati nel 2019 rispetto a quanto rilevato nel 2020, con effetti in parte compensati dalle maggiori svalutazioni su crediti commerciali nel 2020. Il risultato netto ordinario del Gruppo ha registrato 5.197 milioni di euro (4.767 milioni nel 2019), con un incremento del 9,0%: la variazione riflette il miglioramento dei risultati operativi ordinari comprensivi dei minori ammortamenti del periodo, l’efficiente gestione finanziaria che ha comportato un decremento degli oneri finanziari e le minori interessenze di terzi. Il risultato netto del Gruppo è a quota 2.610 milioni di euro (2.174 milioni nel 2019, +20,1%), grazie soprattutto ai maggiori adeguamenti di valore effettuati nel 2019, per il miglioramento della gestione finanziaria e per le minori interessenze di terzi. Gli investimenti, infine, hanno raggiunto i 10.197 milioni di euro, in crescita del 2,5% rispetto all’anno precedente (9.947 milioni); l’incremento è principalmente attribuibile alla crescita degli investimenti in Enel Green Power, Infrastrutture e Reti ed Enel X.



“I risultati di Enel per il 2020 evidenziano il forte impegno del Gruppo per una crescita sostenibile, come dimostrano gli oltre 10 miliardi di euro investiti durante l’anno” commenta Francesco Starace (nella foto), ceo del Gruppo Enel, il quale sottolinea che nel 2020 dell’azienda, nonostante la crisi causata dal Covid-19, ha centrato gli obiettivi strategici previsti. “I nostri investimenti – prosegue Starace – sono indirizzati verso un modello di business sostenibile e integrato, che si fonda sulle rinnovabili, sulla distribuzione e sui servizi energetici avanzati, facendo leva sul ruolo primario di digitalizzazione e piattaforme. Questo approccio è finalizzato ad accelerare la crescita sia attraverso il modello di ‘Ownership’, che si basa su investimenti diretti, sia attraverso il modello di ‘Stewardship’, che prevede il coinvolgimento di terzi. In questo modo, oltre a promuovere la crescita nelle aree in cui siamo presenti, abbiamo ulteriormente accelerato la decarbonizzazione del mix di produzione di Gruppo”.