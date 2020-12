Lo stop al reattore nucleare che sorge a cento chilometri dalla capitale, è stato effettuato per precauzione, anche se non ci sarebbero registrati danni all’impianto

L'impianto nucleare di Krsko , in Slovenia, è stato chiuso per precauzione dopo il terremoto di magnitudo 6,3 che si è registrato a 44 chilometri da Zagabria, in Croazia. Lo riferiscono i media sloveni, precisando che l'arresto è stato effettuato grazie al funzionamento automatico della protezione della turbina. A una prima ispezione non si sono registrati danni all'impianto.

Quella di Krsko è l'unica centrale nucleare della Slovenia e si trova a circa 100 chilometri a est dalla capitale Lubiana. L'impianto fornisce circa il 20 per cento del fabbisogno di elettricità della Slovenia e il 15 per cento di quello della Croazia. L'autorità di sicurezza nucleare slovena ha fatto sapere in un comunicato che "la centrale opera normalmente senza alcun problema". Il terremoto è stato comunque "percepito dal personale" di Krsko, ma la forza del sisma "è stata inferiore ai valori che richiederebbero una risposta" da parte dei tecnici della centrale, si legge nella nota.