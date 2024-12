L’impianto verrà realizzato da Fge Italiana Gas sarà alimentato sia da rete che da biometano. La società punta a completare il progetto entro il 2025

Potrebbe sorgere in Basilicata , a San Nicola di Melfi (Potenza), l primo micro-impianto di liquefazione di gas naturale in Italia. L’annuncio arriva da Fge Italiana Gas, società di Latina con una lunga esperienza nella commercializzazione e nel trasporto del gas metano su scala nazionale che ha annunciato un ambizioso progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di gas naturale liquefatto (gnl), alimentato sia da rete che da biometano.



Un investimento strategico per il territorio

Al polo industriale di San Nicola di Melfi è già attivo un distributore stradale di metano che sarà ampliato per ridurre i tempi di carico di veicoli pesanti e autobus alimentati a metano. Ma il progetto non si ferma qui: Fge Italiana Gas in alcuni terreni adiacenti al distributore sta per realizzare box di carico destinati ai carri bombolai e per costruire il primo micro-impianto di liquefazione di gas naturale in Italia. Questa innovativa struttura tecnologica rappresenterà un fiore all’occhiello per Melfi e l’intero territorio. La società punta a completare il progetto entro il 2025, a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e dell’approvazione definitiva da parte del Comune di Melfi. Una volta avviati i lavori, si stima che in pochi mesi l’impianto sarà operativo. Il progetto rappresenta un’opportunità significativa per l’economia locale. Due giovani del territorio sono stati già assunti dalla società, e numerose maestranze locali sono state coinvolte nei lavori di ammodernamento. Altri posti di lavoro e opportunità si creeranno durante la costruzione e la gestione del nuovo impianto produttivo. “San Nicola a Melfi – questo il commento della società - era il posto giusto per realizzare questo ambizioso progetto. Speriamo di concretizzare investimenti nel prossimo futuro.”