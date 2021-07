Saranno completate entro giugno del 2022, giusto in tempo per l'avvio del nuovo capacity market. Sorgeranno a Gorizia, Piombino (LI), Sulmona (AQ), Cassino (FR), Melfi (PZ) e Castellanza (Va)

Il gruppo tecnologico Wärtsilä fornirà un totale di sei centrali a gas naturale in diverse località italiane, per una potenza totale combinata di 380 MW. Il contratto quadro è stato stipulato da Metaenergiaproduzione, parte del Gruppo italiano Metaenergia, con l’ordine dei primi due impianti contabilizzato prima del 2020 e i rimanenti quattro inseriti a bilancio nel quarto trimestre del 2020. L’esecuzione del progetto è stata avviata nel giugno 2021.



Gli impianti

Le sei centrali di Wärtsilä saranno completate entro giugno del 2022, giusto in tempo per l'avvio del nuovo capacity market. Cinque degli impianti - che saranno installati a Gorizia, Piombino (LI), Sulmona (AQ), Cassino (FR) e Melfi (PZ) - saranno installati su base EPC (engineering, procurement and construction). L’Azienda si occuperà dei servizi di ingegneria, approvvigionamento dei materiali e di realizzazione dell’opera. Il sesto impianto, che sarà installato a Castellanza, in provincia di Varese, prevederà da parte di Wärtsilä la fornitura di ingegneria, motogeneratori e attrezzature ausiliarie (engineering and equipment delivery - EEQ). Gli impianti saranno alimentati da un totale di 22 motori a gas (18 motori Wärtsilä 50SG e 4 Wärtsilä 31SG), progettati per rispettare le più stringenti normative ambientali stabilite dall'Unione Europea.



L’importanza del capacity market

“I nuovi impianti ad avviamento rapido sono necessari per fornire un sistema flessibile di bilanciamento. Il meccanismo per garantire la stabilità del sistema quando aumenta la quota di energia solare ed eolica flottante è il Capacity Market italiano, che inizierà nel 2022. In base a questo protocollo, Terna, il gestore del sistema di trasmissione nazionale, garantisce stabilità attraverso contratti di fornitura di energia a lungo termine. I produttori di elettricità si impegnano a fornire energia nel momento in cui sono chiamati a generarla”, ha dichiarato Constantin von Wasserschleben, Presidente del gruppo internazionale di asset management IKAV, azionista primario della società di progetto. Wärtsilä ha fornito 1411 MW di potenza all'Italia, di cui 709 MW ad oggi usufruiscono di contratti di Services a lungo termine. Wärtsilä ha un centro produzione a Trieste e uffici di assistenza a Genova, Napoli e Taranto.