I dazi vanno dal 17,4% al produttore BYD 17,4%, fino al 38,1% a Saic. Proseguono intanto le discussioni con il governo di Pechino per trovare una soluzione condivisa

La Commissione europea ha definito l’istituzione di dazi compensativi provvisori sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria dalla Cina. L’entità definitiva dei dazi è diversa da quanto era stato annunciato in precedenza.



Le conclusioni

Sulla base dell'inchiesta svolta partita nove mesi fa, la Commissione ha concluso che la catena del valore dei veicoli elettrici a batteria in Cina beneficia di sovvenzioni sleali, dalle quali deriva una minaccia di pregiudizio economico ai produttori Ue di veicoli elettrici a batteria. L'inchiesta ha inoltre esaminato le conseguenze probabili e l'impatto di tali misure sugli importatori, sugli utilizzatori e sui consumatori di veicoli elettrici a batteria dell'Ue.

Le consultazioni con il governo cinese si sono intensificate nelle ultime settimane, a seguito di uno scambio di opinioni tra il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis e il ministro cinese del Commercio Wang Wentao. I contatti proseguono a livello tecnico al fine di giungere a una soluzione che sia compatibile con l'Omc e risponda adeguatamente alle preoccupazioni sollevate dall'Unione europea.



I dazi

I dazi individuali applicati nei confronti dei tre produttori cinesi inclusi nel campione sono i seguenti: BYD: 17,4%; Geely: 20,1%; Saic: 38,4%. Gli altri produttori di veicoli elettrici a batteria in Cina che hanno collaborato all'inchiesta ma non sono stati inclusi nel campione sono soggetti a un dazio medio ponderato del 20,8%. Il dazio per le altre società che non hanno collaborato è pari al 37,6 %.



Un leggero ribasso

Rispetto alle aliquote comunicate preventivamente il 12 giugno, i dazi provvisori sono stati leggermente adeguati al ribasso tenendo conto delle osservazioni sull'esattezza dei calcoli presentate dalle parti interessate. Tutte le risultanze dettagliate dell'inchiesta si riflettono nel regolamento di esecuzione ora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.