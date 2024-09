Il manager al forum degli industriali ha parlato anche di uno studio sul mini nucleare smr e sulla possibilità di soddisfare circa il 10% della domanda elettrica al 2050

Edison potrebbe utilizzare i proventi fino a 630 milioni di euro derivanti dalla vendita delle sue attività di stoccaggio del gas per possibili accordi di fusione e acquisizione: lo ha detto venerdì il suo amministratore delegato a margine del The European House Ambrosetti Teha business Forum di Cernobbio. Il gruppo sta esaminando potenziali obiettivi sia in Italia che in altri paesi dell’Europa meridionale, ha aggiunto. "Siamo già presenti in Grecia e Spagna, quindi guardiamo alle opportunità anche in questi due Paesi", ha detto l'amministratore delegato di Edison, Nicola Monti (nella foto).



Lo studio sul nucleare

Monti a Cernobbio ha parlato anche di nucleare partendo da uno studio realizzato da Edison, Ansaldo Nucleare e Teha, dal quale emerge che lo sviluppo del nuovo nucleare in Italia può sviluppare un impatto economico complessivo per il Paese superiore a 50 miliardi di euro (circa il 2,5% del PIL italiano del 2023) attivando fino a 117mila occupati diretti, indiretti e indotti dal 2030-35 al 2050. Grazie a 20 impianti small modular reactor si può soddisfare circa il 10% della domanda elettrica al 2050 .

Rilancio industriale

“Il nuovo nucleare - ha detto - non è soltanto una risorsa preziosa per raggiungere gli obbiettivi di transizione energetica al 2050, ma costituisce una vera e propria occasione di rilancio industriale per il Paese, contribuendo a massimizzare la competitività di tutto il sistema. Lo studio condotto dimostra i benefici attivabili dal nuovo nucleare, un settore strategico dove l’Italia ha l’occasione di essere protagonista, se da subito viene definito un piano industriale di medio-lungo periodo per garantire un futuro energetico stabile, sicuro e competitivo per il nostro Paese”.