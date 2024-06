Eni è titolare di circa il 31,19% delle azioni ordinarie di Saipem, di cui circa il 18,69% liberamente trasferibili

Eni ha comunicato di avere avviato la cessione di quasi 200mila azioni ordinarie (esattamente 199.556) Saipem pari a circa il 10% del capitale sociale. Le azioni oggetto del collocamento non rientrano tra quelle vincolate nel patto parasociale in essere tra Eni e Cdp Equity che non sarà soggetto a modifiche e permane altresì il controllo congiunto su Saipem in forza del medesimo. Eni è titolare di circa il 31,19% delle azioni ordinarie di Saipem, di cui circa il 18,69% liberamente trasferibili e non sindacate.



Dopo la cessione

In seguito al collocamento, avvenuto attraverso un processo di accelerated bookbuilding (procedura con cui vengono cedute quote societarie particolarmente rilevanti ndr) rivolto a investitori istituzionali, Eni detiene 422.920.192 azioni di Saipem che rappresentano circa il 21,19% del capitale sociale, di cui n. 249.504.583 azioni (circa il 12,50% del capitale sociale) apportate al patto parasociale con CDP Equity S.p.A. Nell’ambito dell’operazione, Eni si è impegnata con i Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni di Saipem per un periodo di 180 giorni senza il consenso degli stessi e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.