La pipeline porterà oltre 31 miliardi di metri cubi di gas l'anno. Già raggiunta la Bulgaria, a breve raggiungerà anche Ungheria e Serbia

È stato inaugurato il gasdotto Turkstream che porterà il gas russo in Turchia e in Europa. A presenziare c’erano il presidente turco Tayyip Erdogan e quello russo Vladimir Putin. L’opera - Il gasdotto, la cui costruzione era iniziata nel 2017, sarà in grado di trasportare ogni anno 31,5 miliardi di metri cubi di gas ai turchi e ai Paesi dell’Europa Sud-orientale. La pipeline che si estende dalla città meridionale russa Anapa al villaggio turco di Kıyıköy, a 100 chilometri da Istanbul, già dalla scorsa settimana ha iniziato a rifornire la Bulgaria e a breve raggiungerà anche Ungheria e Serbia.



Il riavvicinamento dopo la crisi - L’infrastruttura è simbolo anche del notevole riavvicinamento tra i due Paesi dopo la grave crisi diplomatica del 2015. Durante la cerimonia, Erdogan ha parlato dell’apertura del gasdotto come di un evento storico per le relazioni turco-russe e per lo scacchiere energetico regionale. “La collaborazione tra Russia e Turchia si sta rafforzando in tutti i settori”, ha sottolineato Putin.