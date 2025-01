Dopo i lavori di allestimento la nave Green Pearl diventerà il primo esempio galleggiante di applicazione della tecnologia per operazioni ship-to-truck continuative

Proseguono o lavori per il completamento della costruzione della nave per il bunkeraggio di gnl, il cui noleggio è stato contrattualizzato da Axpo nell’estate del 2023, nel porto di Genova presso il cantiere di costruzione San Giorgio del Porto, dove sarà ultimata la fase di allestimento finale prima della consegna ufficiale all’Armatore, stimata entro la fine dell’estate 2025. Costruita per conto dell’ati tra Gas and Heat e San Giorgio del Porto, la nave dall’inconfondibile color acquamarina che le è valso il nome di Green Pearl attraccherà nei prossimi giorni alla banchina del cantiere San Giorgio del Porto, a Genova. Nel cantiere genovese saranno ultimate tutte le attività di completamento della nave, di installazione dei serbatoi e degli impianti del carico, il commissioning e le prove di funzionamento prima della consegna all’armatore e conseguentemente al noleggiatore per l’inizio dell’operatività.

Il carico anche alle autocisterne

La collaborazione tra Axpo, San Giorgio del Porto e Gas and Heat fanno della Green Pearl un concentrato di innovazione e tecnologia destinato a portare sostenibilità all’industria marittima. La nave, con una capacità di 7.500 metri cubi di gnl, rappresenta infatti il primo esempio europeo di applicazione di un sistema di bunkeraggio che le permetterà di fornire servizi sia nave-nave sia nave-autocisterna. Il primo, noto anche come bunkeraggio da nave a nave, è il trasferimento del combustibile per bunkeraggio (in questo caso, il gnl e il bio-gnl) da una nave all'altra ed è tipicamente effettuato per le navi oceaniche.

Il secondo, tramite un apposito skid posizionato sulla nave, denominato Lng4Speed brevettato da Gas and Heat, consiste nel trasferimento di gnl con i massimi standard di sicurezza ad autocisterne a terra, che poi trasportano e distribuiscono il gnl su strada agli utenti finali. Il progetto pionieristico contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sostenendo il crescente utilizzo del gnl come combustibile per le attività marittime. La soluzione bunkeraggio di gnl parteciperà alla creazione di un energy mix più sostenibile, supportando al contempo l’economia nazionale e la sicurezza energetica del Paese.