Non è chiaro, per il momento, quali danni ambientali siano stati causati dall'incendio sulla superficie dell'oceano e dalla perdita di gas in acqua

Un’autentica porta dell’inferno si è aperta in mare - già richiusa, per fortuna - venerdì scorso, dopo un incendio sulla superficie dell'acqua nel Golfo del Messico, vicino alla piattaforma di Ku-Charly. Tutto nasce da un problema ad un gasdotto sottomarino di Petroleos Mexicanos. Le immagini dell'incendio – qui un video – hanno avuto un grande impatto visivo e mostrano un occhio di fuoco in mezzo all'acqua.

Domate le fiamme con acqua e azoto

Petroleos Mexicanos è ricorsa all'aiuto di imbarcazioni specializzate per il controllo degli incendi in mare, che hanno domato le fiamme con getti d'acqua e azoto dall'alto: sulla piattaforma non ci sono state né vittime né feriti. Una fonte anonima all'interno di Pemex ha dichiarato ai media che tutto è cominciato con un temporale che ha danneggiato i macchinari della struttura: non è chiaro, per il momento, che danni ambientali abbia provocato l'incendio sulla superficie dell'oceano e la perdita di gas in acqua.

Dov’è avvenuto

La perdita di gas all'origine dell'incendio è avvenuta a 140 metri dalla piattaforma Ku-Charly, nel più grande campo petrolifero di Pemex, Ku-Maloob-Zaap, ubicato nella Baia di Campeche, a sud del Golfo del Messico.