Prevista l’ipotesi di un centesimo in più per il diesel, in linea con la volontà della Commissione Ue. Gli autotrasportatori sotto le 7,5 tonnellate (e gli automobilisti) sono già sul piede di guerra

Il governo potrebbe fare presto un brutto scherzo agli automobilisti ma soprattutto alle piccole aziende di trasporto: diversi giornali parlano di un possibile aumento dell’accisa di un centesimo al litro per il gasolio e contemporanea diminuzione di pari importo per la benzina. I motivi sono due: ridurre il divario fiscale tra gasolio e benzina, giudicato dal Governo e dagli ecologisti un sussidio ai fossili, e con il gettito finanziare i lavoratori del trasporto pubblico locale che protestano per il mancato rinnovo del contratto.



Ce lo chiede l’Europa

Secondo La Stampa, la manovra, che è ancora oggi è un’ipotesi, genererebbe circa 200 milioni di euro nel primo anno e mira a pareggiare, nell'arco di cinque anni, le imposte su benzina (attualmente a 73 centesimi al litro) e diesel (attualmente a 62 centesimi al litro), in linea con gli obiettivi del Pnrr, le richieste del mondo ecologista per l’abolizione di quello che è ritenuto un sussidio ai fossili e la volontà della Commissione Ue.



Camionisti e corrieri

L'aumento delle accise sul gasolio potrebbe avere un impatto significativo sul settore dell'autotrasporto, poiché il costo del gasolio rappresenta circa il 30% delle spese complessive. Assotir ha già espresso preoccupazione per le aziende del settore, specie per quelle che non godono del beneficio riservato a veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati da operatori iscritti nell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori o muniti della licenza di trasporto in conto proprio. Insomma, i padroncini sarebbero salvi, non i corrieri più piccoli, men che meno gli agenti di commercio.