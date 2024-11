Esito positivo dalla valutazione impatto ambientale per il sondaggio esplorativo tra Ravenna e Alfonsine. Ecco tutti i dettagli del progetto di Aleanna Italia

Si è conclusa con esito positivo la procedura di valutazione impatto ambientale inerente una delle rare autorizzazioni a nuove ricerche di gas sul territorio italiano. Tecnicamente il progetto di perforazione di un sondaggio esplorativo denominato Pozzo Fornace 2 nell'ambito del permesso San Marco nel comune di Ravenna, in una zona già fortemente coinvolta nelle ultime alluvioni in Romagna. La ricerca di idrocarburi verrà effettuata da Aleanna Italia sul confine tra il comune di Ravenna e il comune di Alfonsine. Gli abitati più vicini sono le frazioni di Conventello e di Savarna.



Il progetto

Il progetto in questione, come già anticipato, consiste nella perforazione del pozzo esplorativo che avrà come target i reservoir situati nella formazione del pliocene superiore di Porto Garibaldi, la quale rappresenta uno dei principali reservoir testati a gas nei campi limitrofi e nell’intera area della pianura padana. La profondità finale prevista del pozzo è di 1.910 metri in verticale, equivalente a 1.972 metri totali di perforazione. L’attività di perforazione del pozzo avrà una durata prevista di 18 giorni, salvo eventuali imprevisti. A questi seguiranno alcuni giorni di operazioni per l’esecuzione delle prove di produzione e il completamento del pozzo (in caso di rinvenimento di gas) o, alternativamente, per la chiusura mineraria del pozzo (in caso di esito negativo del sondaggio).



Che cosa fa Aleanna

AleAnna è una società energetica internazionale focalizzata sullo sviluppo di risorse di gas naturale convenzionale e rinnovabile in Italia. Mira a diventare un importante produttore nazionale, riducendo la dipendenza dalle importazioni di gas e garantendo una fornitura affidabile per l'Italia e l'Europa. AleAnna, grazie al suo team con esperienze in aziende come Shell, Exxon ed Eni, ha focalizzato la sua strategia di sviluppo su risorse di gas convenzionale sulla terraferma. Tra questi progetti, il giacimento di Longanesi, situato nella Pianura Padana, rappresenta la più grande scoperta di gas naturale in Italia degli ultimi vent'anni. La produzione dai primi cinque pozzi, già perforati e testati, è prevista per il primo trimestre del 2025. AleAnna Energy si è fusa con Swiftmerge Acquisition Corp., un veicolo societario di investimento e, al momento della chiusura, la società combinata sarà rinominata AleAnna, e sarà quotata al Nasdaq.



Le tavole del progetto: https://va.mite.gov.it/File/Document...