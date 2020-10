Giunta alla settima edizione è promossa da FederTrek – Escursionismo e Ambiente che ha deciso di mantenere l'appuntamento per rigenerare corpo e spirito in periodo di pandemia

Domenica 11 ottobre si celebra la Giornata Nazionale del Camminare. Un appuntamento particolare ai tempi del COVID, nel rispetto dei provvedimenti di prevenzione sanitaria. Federtrek ha deciso di mantenere l'appuntamento ritenendo che il camminare in città o lungo i Cammini storico culturali, come attraverso la vasta rete sentieristica oppure visitando i piccoli borghi, è un modo per rigenerarsi nel corpo e nello spirito dopo il duro periodo del lockdown.

La Giornata Nazionale del Camminare promossa da Federtrek metterà in cammino centinaia di persone in tutta Italia per sensibilizzare le istituzioni di ogni livello, le associazioni ed ogni singolo cittadino sulla necessità, sempre più stringente, di modificare l’irrazionale uso dell’auto privata. Ormai da anni si parla della necessità di mettere in campo misure che favoriscano la “mobilità dolce” con dati supportati da studi internazionali sull’inquinamento da eccesso di traffico veicolare, aggravato da un parco macchine non ecologiche e sul benessere psico-fisico del camminare in città: dati OMS.

Come ogni anno anche in questa particolare edizione stanno arrivando adesioni da tutta Italia da parte di associazioni, amministrazioni comunali e anche professionisti che presteranno gratuitamente la propria opera. L'invito della Federtrek è di mettersi in cammino per riprendersi le strade e le piazze del nostre città o alimentare il turismo a piedi immergendosi nei meravigliosi paesaggi italiani.

In occasione della Giornata del Camminare, Federtrek ha lanciato la campagna #LiberaituoiPassi invita a segnalare i passi liberati durante la manifestazione attraverso un contatore di km sul sito della Giornata del Camminare si potranno inserire i passi, in km percorsi, che saranno sommati con i passi delle migliaia di persone che aderiranno alla iniziativa. La somma dei km a piedi che otterremo tutti insieme ci dirà quanti km avremo liberato e i benefici sul cima e sul nostro benessere che ne avremo tratto come persone e comunità. Per aderire alla Giornata o partecipare ai vari eventi in programma basta andare al sito www.giornatadelcamminare.org