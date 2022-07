Ecopneus sostiene Roma è di Moda via Veneto Edition, lo spettacolo-evento dove saranno di scena anche gli abiti realizzati con inserti in gomma riciclata dai Pneumatici Fuori Uso

L’economia circolare nel settore del riciclo dei PFU-Pneumatici Fuori Uso (PFU) ha da oggi un alleato in più: l’alta moda. Un mondo apparentemente lontano ma con lo stesso obiettivo di sempre maggiore sostenibilità ambientale. Tessuti di alto pregio, tagli sartoriali, design innovativi si sposano con i manufatti in gomma riciclata dei PFU, dando vita a un mondo onirico e fiabesco, che vuole raccontare attraverso l’arte l’importanza sempre più attuale della tutela dell’ambiente in cui viviamo.



Fashion e materiali di scarto

Grazie alla collaborazione tra Stefano Dominella e Guillermo Mariotto, Presidente onorario e Direttore Creativo di Maison Gattinoni, ed Ecopneus, principale operatore della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia, elementi ornamentali in gomma riciclata da PFU impreziosiscono le creazioni di stilisti che fanno dell’ecosostenibilità un valore trainante del loro lavoro, e che grazie a processi di upcycling e recycling hanno dato una seconda vita a tessuti e a materiali di scarto. “Questo progetto ci dimostra ancora una volta le enormi potenzialità della gomma riciclata, una risorsa straordinaria dalle infinite potenzialità, al tempo stesso versatile, elastico, resistente, con molteplici possibilità di personalizzazione – ha dichiarato il Direttore Generale di Ecopneus Federico Dossena – . Noi ci rivolgiamo a un pubblico tradizionalmente industriale, promuoviamo la gomma nelle sue applicazioni tecniche e pratiche. Qui, l’obiettivo che ci siamo posti è di portare un messaggio di sostenibilità ed economia circolare per ispirare ogni ambito delle attività produttive. E l’arte rappresenta senza dubbio un volano importante, un settore apparentemente lontano dal nostro ma con cui condividiamo una visione comune, l’impegno ad essere sempre più sostenibile”.



Una cultura del riciclo

Rendendo tangibile e reale un contenuto di grande attualità, gli abiti contribuiscono alla mission di Ecopneus di informare e sensibilizzare a una “cultura del riciclo”, unica strada possibile per il futuro. Un connubio artistico e una collaborazione che pone l’attenzione sulla sostenibilità attraverso un linguaggio universale e accessibile: la moda. Sono “abiti-messaggio”, creazioni che, grazie a inserti in materiale riciclato da PFU, diventano il manifesto dell’urgenza di lavorare sempre di più per il nostro ambiente.

Ecopneus si impegna da sempre per la promozione delle applicazioni della gomma riciclata grazie a cui è possibile realizzare innovativi prodotti ecosostenibili, che trovano applicazione in settori anche molto diversi tra loro: dai prodotti per l’edilizia come gli isolanti acustici e antivibranti, allo sport, con playground per parco giochi, campi da calcio, pavimentazioni sportive polivalenti e prodotti per il benessere animale. C’è anche il settore delle strade e infrastrutture dove, accanto agli asfalti “modificati” silenziosi e duraturi, troviamo piste ciclabili, arredi urbani ed elementi per sicurezza stradale. Completano il panorama prodotti di design, l’oggettistica e anche nuovi compound realizzati unendo gomma riciclata e materiali termoplastici.