Per il ciclo “Domeniche a teatro – Radio 3 a sostegno del teatro”, domenica 13 giugno in onda il radiodramma “Il Giardino” di Zinnie Harris

Una cucina fatiscente, una coppia senza figli, le drammatiche conseguenze del cambiamento climatico sono alcuni degli elementi al centro di The Garden - Il Giardino, breve testo di Zinnie Harris, una delle più prolifiche e apprezzate autrici contemporanee.

Domeniche a teatro

L’opera, nella traduzione di Monica Capuani, arriva su Radio 3 domenica 13 giugno alle ore 22.30. A dare voce ai protagonisti saranno Sonia Barbadoro e Francesco Villano. Il Giardino sarà trasmesso nell’ambito del ciclo di appuntamenti “Domeniche a teatro – Radio 3 a sostegno del teatro”, un’iniziativa a cura di Laura Palmieri.



Spunta un albero dal pavimento

La vicenda che sarà raccontata nel radiodramma è ambientata nella routine monotona, tra depressione e frustrazione, in cui vive una coppia. Il loro quotidiano malessere è oltretutto compromessa anche dagli effetti cambiamento climatico: aria irrespirabile, sovrappopolamento, esaurimento delle risorse, riscaldamento globale. Un giorno, però, dal linoleum della loro cucina sbuca un alberello di melo. È l’Eden ritrovato o una disperata illusione? A proposito dell’iniziativa, nata per via della chiusura dei teatri a causa dell’emergenza Covid-19, Francesco Villano, interprete e regista del radiodramma, racconta: “Il teatro radiofonico è un gioiello della tradizione teatrale italiana e ritornare ad abitarlo con la forza del presente ci sembra necessario e particolarmente significante. Restituire un luogo privilegiato alla trasmissione orale rappresenta un'occasione di apertura verso nuovi spazi interiori, verso nuove connessioni tra noi e il mondo, verso la scoperta di un territorio ancora inesplorato dell’immaginazione”.