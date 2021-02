Il rinomato produttore di pizzi "apre la strada" con il suo pionieristico centro di ricerca e sviluppo Iluna Lab e annuncia accordi con due marchi francesi

L'azienda milanese Iluna Group , leader nella produzione di pizzi da materie prime riciclate, annuncia importanti collaborazioni con marchi in forte espansione e presenta due nuove collezioni. Si tratta di Néné Paris e NOO, due marchi francesi in forte espansione che hanno individuato e condividono - si legge in una nota - “i nostri valori e la nostra visione della sostenibilità dove bellezza e innovazione sono fondamentali".

Quest'anno Illuna presenta anche un'eccezionale gamma di coloranti naturali realizzati con coloranti vegetali e una cartella colori con quattordici tonalità, tutti certificati GOTS e con una solidità del colore che soddisfa i requisiti gli standard più rigorosi. L’azienda ha raggiunto questi importanti riconoscimenti grazie ad un centro di ricerca e sviluppo all’avanguardia, Iluna Lab, dove i pizzi sono pensati e progettati per diventare ingredienti sostenibili per il guardaroba contemporaneo.

Green Label e BIOLINE. Rigorosamente Made in Italy a partire da ingredienti riciclati, la collezione Green Label è certificata Global Recycled Standard (GRS). I suoi due ingredienti chiave sono la fibra di poliammide 6,6 Q - NOVA® by Fulgar, ottenuta appunto da materie prime pre-consumo, e il filato premium stretch riciclato ROICA™ EF. Il filato, performante e sostenibile, fa parte della famiglia ROICA Eco-Smart™ ed è realizzato con oltre il 50% di contenuto riciclato pre-consumo. Questa stagione, la Green Label si espande con il primo flock al mondo certificato GRS al 100%: uno sviluppo esclusivo che apre nuove possibilità a marchi e rivenditori, che è interamente realizzato con ingredienti riciclati e permette infinite possibilità di stampa offrendo una soluzione altamente personalizzabile.