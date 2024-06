Due indagini d’opinione danno visioni diverse sulle possibilità future delle auto elettriche. I dati dell’osservatorio europeo per i carburanti alternativi e quelli globali di McKinsey

Il tema della mobilità, specie l’evoluzione elettrica sulla bocca di tutti, scatena ogni giorno reazioni opposte tra sostenitori e detrattori. Lo confermano in settimana due sondaggi diffusi le cui risultanza presentano risultati diversi: nella prima su 12 Paesi Ue, condotto dall'osservatorio europeo per i carburanti alternativi, racconta che la maggioranza dei consumatori sono inclini a valutare di passare all’auto elettrica. Nel secondo globale di McKinsey si dice, tra l’altro, che chi la ha acquistata vorrebbe tornare alle auto tradizionali. Ecco in sintesi le ricerche.



L’indagine in Europa

L’indagine dell'osservatorio europeo per i carburanti alternativi condotta in 12 Stati membri dell'Ue e pubblicata, fa emergere una visione favorevole delle auto elettriche. Nonostante le preoccupazioni relative ai costi, il 57% dei conducenti di automobili non elettriche sta valutando la possibilità di passare a veicoli elettrici. Con oltre 19mila intervistati, l’indagine è una delle principali per quanto riguarda l'atteggiamento dei consumatori nei confronti della mobilità elettrica. I rispondenti, suddivisi tra gli attuali conducenti di veicoli elettrici e i conducenti di veicoli non elettrici, hanno inoltre evidenziato i benefici per il clima e l'efficienza in termini di costi dei veicoli elettrici a batteria. Circa due terzi degli intervistati ritiene che il prezzo rimanga un grande ostacolo. Un terzo prevede tuttavia di acquistare un'automobile elettrica nei prossimi cinque anni. L'indagine ha coinvolto partecipanti da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna e Svezia. L’osservatorio europeo per i carburanti alternativi è il portale centrale di riferimento della Commissione europea per i combustibili, le infrastrutture e i veicoli alternativi in Europa.



L’indagine nel mondo

Sul fronte opposto un nuovo report mondiale curato da McKinsey, riportato da Automotive News, dove vengono a galla le difficoltà che dilaniano tuttora le bev (le auto integralmente elettriche). Stando alla ricerca il 29% degli acquirenti di un’auto elettrica ha affermato che, se ne avesse modo, riprenderebbe un modello termico. Le interviste sono state condotte a livello globale a 30mila consumatori (non solo possessori di auto elettriche), in 15 degli Stati più significativi, rappresentanti l’80% delle vendite complessive. Colpisce soprattutto il clima di ostilità respirato negli Stati Uniti, dove il 46% dei proprietari di full electric desidererebbe tornare alle tecnologie tradizionali.



