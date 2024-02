Riunita l’assemblea comunale dei giovanissimi che hanno espresso un parere anche su giardini, palestre e biblioteche della propria città

Hanno detto no alla realizzazione di una pista ciclabile, seppur a misura di bambino, e sempre sul tema hanno segnalato che spesso sono invase da auto parcheggiate, con la richiesta di installare delle barriere a protezione, ma anche di organizzare corsi sulla sicurezza stradale. Lo hanno detto i giovanissimi component del parlamentino comunale dei ragazzi di Viterbo, dove è presente, così come ha voluto dalla giunta della 35enne Chiara Frontini di una lista civica, appoggiata dal Centro-Destra, un organismo di rappresentanza dei più piccoli chiamato a esprimersi e deliberare sulle decisioni che riguardano temi a loro legati. Il parlamentino è guidato dalla mini sindaca Chiara Giorgi, regolarmente eletta dai suoi coetanei lo scorso maggio. Un ruolo particolarmente ambito a cui si erano candidati in 15, tra ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 8 e i 14 anni provenienti dai diversi istituti scolastici cittadini.



L’ordine del giorno

Più in generale erano sei i punti all’ordine del giorno su cui i giovani, per alzata di mano, hanno espresso il loro voto. Gli amministratori in erba hanno detto sì alla riqualificazione dei giardini delle scuole e quindi alla possibilità di poter utilizzare gli spazi esterni per esperienze didattiche a contatto con la natura. Chiedendo inoltre più attenzione sulle palestre e nuove attrezzature sportive.

Via libera poi all’apertura di biblioteche diffuse per bambini, prive di barriere e con archivi digitali. Con la richiesta espressa da una ragazza di aggiungere anche delle attività didattiche.

Altra unanimità sulla proposta che ogni scuola possa regolare autonomamente gli impianti di riscaldamento per evitare sprechi, chiedendo poi una migliore programmazione degli orari di accensione e spegnimento a seconda della durata delle lezioni.