Il vessillo per le spiagge con mare cristallino a 201 Comuni, con quindici nuovi ingressi e nove mancate conferme

Aumentano a 201, quest'anno, le località rivierasche (dalle 195 del 2020) che assieme a 81 porti turistici (erano 75 l'anno scorso) potranno fregiarsi della Bandiera Blu 2021, il riconoscimento della ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education). Per questa 35/a edizione, ci sono quindi 6 Comuni in più, e sul totale i nuovi ingressi sono 15, mentre 9 Comuni non sono stati confermati. Sul podio si conferma prima la Liguria - sempre con 32 località -, mentre sale in seconda posizione la Campania con 19 Bandiere (stabile, con un nuovo ingresso ma anche un’uscita), che sorpassa e fa scivolare al terzo posto la Toscana, la quale ottiene 17 vessilli blu (con tre uscite) a pari merito con la Puglia, che guadagna due bandiere (tre nuovi ingressi e un’uscita).

I criteri

Sono 416 in totale quest'anno (407 erano nel 2020) le spiagge con mare cristallino, che corrispondono a circa il 10% dei lidi premiati a livello mondiale, sottolinea la Fee, aggiungendo che le Bandiere sui laghi scendono a 16, con due uscite. Il riconoscimento viene assegnato sulla base di criteri "imperativi e guida" fra i quali, oltre al mare risultato “eccellente” negli ultimi quattro anni, ci sono anche l’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi. Fra i 32 criteri di valutazione per questo "sigillo di qualità" assegnato da una Giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione ecologica, delle Politiche agricole e del Turismo, ci sono anche strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica aggiornata, educazione ambientale.



Le altre regioni

Le Marche, spiega la ong internazionale, salgono a 16 bandiere blu (un nuovo ingresso), la Calabria va a quota 15 (due nuovi ingressi e un'uscita) mentre la Sardegna riconferma 14 località (con un nuovo ingresso e un'uscita). L'Abruzzo sale a 13 (tre nuovi ingressi), il Lazio arriva a 11 (con due nuovi Comuni). Rimangono invariate le 10 bandiere del Trentino Alto Adige, la Sicilia sale a 10 con due new entry, sono confermate le 9 Bandiere del Veneto, così come le 7 località dell'Emilia Romagna. La Basilicata conferma le sue 5 località; si registrano due uscite in Piemonte, che ottiene 2 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell'anno precedente. Il Molise rimane con 1 Bandiera, anche la Lombardia conferma 1 Bandiera blu.