Nella mappa, sviluppata da un'azienda francese, sono riportati i borghi di Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistico-ambientale con le #piccolegrandimprese

Debutta in questi giorni la mappa dei borghi Bandiera Arancione, che nasce per sostenere il commercio di imprese e produttori locali attraverso i canali online. L'iniziativa, sviluppata da Facebook e Touring Club Italiano, si inserisce nel progetto #piccolegrandimprese di Facebook Italia a supporto delle Pmi italiane e produttori a km 0.



La mappa, sviluppata grazie all'app francese Mapstr e inserita all'interno dell'hub online di #piccolegrandimprese, mostra i borghi contrassegnati con la Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistico-ambientale con il quale il Touring Club Italiano certifica i piccoli borghi ricchi di storia, cultura e tradizioni del territorio italiano. Il progetto – spiega una nota – vuole "mettere in luce le gemme nascoste del Belpaese e i suoi produttori locali, supportando gli acquisti dei loro prodotti tramite i canali digitali".



La mappa dei borghi Bandiera Arancione, specificano nel dettaglio i realizzatori, si inserisce all'interno del progetto più ampio presentato a luglio 2020 da Facebook Italia per supportare la ripresa economica e accelerare la trasformazione digitale delle Pmi italiane, #piccolegrandimprese. Il progetto comprende un hub online che riunisce le iniziative dedicate alle piccole imprese, uno strumento di diagnosi digitale gratuito per valutare il proprio grado di digitalizzazione e ottenere un piano d'azione digitale personalizzato e una serie di materiali di formazione gratuiti sviluppati da Facebook e dai partner del progetto. All'interno del piano articolato per le Pmi rientrano i "Facebook Business Open Days", giornate di formazione digitale e gratuite con cadenza mensile fino a dicembre 2020, sotto forma di webinar e live chat con esperti.