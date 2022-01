Si vedranno per la prima volta nel giugno prossimo a Bilbao: si parla di migliaia di scintille di luce composte da materiali biodegradabili

Si chiama Spark e crea lo stesso effetto dei fuochi d'artificio, senza inquinare come i tradizionali giochi pirotecnici. Sono migliaia di scintille organiche di luce, che permetteranno d’ora in poi l di festeggiare in modo sostenibile. Il progetto è dello studio olandese Roosegaarde (già vincitore di numerosi premi internazionali di design) e l'ideatore Daan Roosegaarde si è ispirato "alla luce magica delle lucciole che fluttuano nell'aria, agli stormi di uccelli e alla galassia delle stelle".

La prima volta

Il Wellbeing Summit for Social Change di Bilbao, che si svolgerà in Spagna dal 1° al 3 giugno 2022, sarà il primo evento pubblico al mondo a mostrare questa soluzione per celebrazioni collettive sostenibili. Lo si legge in una nota, nella quale si aggiunge che "Spark Bilbao vuole essere un'alternativa alle celebrazioni tradizionali e inquinanti come fuochi d'artificio, palloncini, droni e coriandoli".

Di cosa si tratta

Combinando design e biologia, spiega la nota, "migliaia di scintille di luce composte da materiali biodegradabili sono mosse silenziosamente dal vento sempre mutevole, frutto di una ricerca già iniziata nel 2019. Nel parco centrale di Bilbao questa grande nuvola di 50x30x50 metri indurrà i visitatori a meravigliarsi e a riflettere sulla connessione con sé stessi e con la natura.

"Per molte persone la situazione attuale sembra restrittiva e i fuochi d'artificio tradizionali sono sempre più vietati. Spark Bilbao è un luogo di meraviglia e una nuova alternativa sostenibile per festeggiare insieme" afferma Daan Roosegaarde. "Le celebrazioni - spiega invece Corinna Otto, direttrice del museo Draiflessen Collection e curatrice di The Wellbeing Summit - sono un momento importante per le comunità per riunirsi e nutrire le proprie tradizioni. Spark Bilbao rievoca una meraviglia infantile che ricollega le comunità".