A ogni bagnante la sua spiaggia: da quella per gli amanti dello sport fino a quella green, passando per le strutture adatte alle famiglie o ai gruppi di amici

Con i suoi quasi 8.000 chilometri di litorale, l’Italia vanta una invidiabile scelta di spiagge e stabilimenti balneari dove trascorrere le vacanze estive tra relax, attività fisica e bagni nelle acque cristalline del Mediterraneo. Per tutti i viaggiatori che non vedono l’ora di rilassarsi in riva al mare e sono alla ricerca dell’ombrellone più adatto alle proprie esigenze, Spiagge.it, il portale dedicato ai gestori e agli utenti degli stabilimenti balneari, suggerisce 6 stabilimenti balneari da non perdere e nei quali prenotare con un tap sullo smartphone il proprio lettino, per partire senza pensieri. Da quelli per gli amanti dello sport o del lusso fino a quello green, passando per le strutture adatte alle famiglie, alle coppie e ai gruppi di amici, ecco 6 spiagge per tutte le esigenze da provare quest’estate.



La spiaggia perfetta per gli sportivi: Sporting Club Sardinia, Porto Pollo (SS)

La spiaggia di Porto Pollo, una delle mete più amate dagli appassionati di sport acquatici, si trova sulla costa settentrionale della Sardegna, in un’insenatura dove l’acqua turchese incontra il verde della macchia mediterranea. È qui che sorge lo Sporting Club Sardinia, una realtà che oltre ai classici servizi offre anche una vasta scelta di corsi e attività sportive: dalla vela al kitesurf passando per windsurf, SUP e canoa, per i quali lo stabilimento offre anche il servizio di noleggio attrezzatura. Lo Sporting Club Sardinia, inoltre, organizza anche giornate dedicate allo yoga con insegnanti certificati per venire incontro a chi vuole unire l’attività fisica al relax.



La spiaggia perfetta per una vacanza in famiglia: Le Spiagge, Rimini (RN)

Diviso in quattro aree differenti, il lido Le Spiagge è lo stabilimento balneare più grande di Rimini ed è dotato di numerosi servizi e aree attrezzate che rispondono alle esigenze di grandi e piccini: zone relax, ristoranti, parchi giochi e mini club, ma anche aree dedicate agli amici a quattro zampe, il tutto nella più completa accessibilità per i diversamente abili, con particolare attenzione per i soggetti affetti da autismo. Al largo della spiaggia, inoltre, lo stabilimento ospita il BoaBay, il parco galleggiante più grande al mondo ricco di percorsi, scivoli, tunnel, tappeti elastici e arricchito con una parete gonfiabile per la scalata e con il divertentissimo Goleador Water Stadium. Un vero paradiso per i bambini.



La spiaggia perfetta per una vacanza in coppia: Lido Marinella, Meta (NA)

Affacciata sul Golfo di Napoli, Meta di Sorrento è la destinazione ideale per le coppie che vogliono vivere una vacanza romantica circondati dalle bellezze della costiera sorrentina. Lido Marinella, in particolare, vanta una spiaggia curata nei minimi dettagli, uno staff attento e un servizio ristorazione che permette di assaporare i piatti del territorio, preparati con ingredienti locali a km 0, in un contesto mozzafiato: comodamente seduti a tavoli con vista sul mare. Lo stabilimento balneare, infine, oltre ai classici lettini, mette anche a disposizione delle comode amache e dà la possibilità di festeggiare eventi di ogni tipo, come anniversari e matrimoni, direttamente sulla spiaggia con prodotti di prima qualità, luci e sapori che si possono provare solo in questa zona della penisola.



La spiaggia perfetta per una vacanza tra amici: Papeete Beach, Milano Marittima (RA)

Su una delle zone costiere più vivaci d’Italia, il Papeete Beach è una vera e propria garanzia quando si parla di vacanze tra amici e all’insegna del divertimento. Questo lido di Milano Marittima, infatti, ha saputo essere un grande innovatore, trasformandosi negli anni non solo in un luogo dove vivere la spiaggia in maniera tradizionale, ma anche per ballare e divertirsi. Parola d’ordine equilibrio: relax tra lettini e privé durante il giorno e ricchi aperitivi e dj set la sera, per vivere la vera movida della Riviera Romagnola. Oltre ai suoi iconici beach party delle sere estive, infine, lo stabilimento organizza durante l’anno eventi musicali e tour che girano tutta Italia.



La spiaggia perfetta per gli amanti del lusso: Baba Beach, Alassio (SV)

Per chi in vacanza vuole una coccola in più c’è Baba Beach, uno stabilimento balneare da sogno situato tra Alassio e Albenga, sulla costa ligure, e una delle realtà più emozionanti e mozzafiato della zona grazie ai suoi panorami unici e ai servizi studiati nei minimi dettagli. Alla spiaggia, infatti, la struttura affianca un bar e un ristorante che mettono a disposizione una cucina mediterranea di altissimo livello, ma anche cabine docce, docce calde, Wi-Fi e posto barca, per chi arriva qui direttamente dal mare o per chi vuole partire dallo stabilimento alla scoperta del territorio.



La spiaggia perfetta per una vacanza green: Alle Boe, Forte dei Marmi (LU)

Tra le mete predilette dai personaggi del mondo dello spettacolo, Forte dei Marmi è una località balneare ricca di stabilimenti adatti a ogni tipo di bagnante. Tra questi c’è Alle Boe, una vasta spiaggia attrezzata in maniera meticolosa e dotata di 126 postazioni con ombrelloni e sdraio, alcune delle quali dedicate alle persone diversamente abili. Lo stabilimento, inoltre, si distingue per la sua attenzione nei confronti dell’ambiente, che si traduce nel ridurre al minimo l'uso della plastica, sostituita da materiali biodegradabili, e nel mettere a disposizione degli ospiti un’isola dell’acqua che permette un consumo senza sprechi. È anche grazie a queste attenzioni che la struttura è diventata la seconda spiaggia a Forte dei Marmi ad aver ricevuto le certificazioni ISO 9001 e 14001.