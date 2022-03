Arriva il gioco per Playstation su ambiente e lotta all’inquinamento. Ad ogni livello, i giocatori dovranno trovare degli oggetti nascosti che li aiuteranno a ripulire le città dall’inquinamento

Il cartone italiano “MeteoHeroes - Insieme per la Terra” diventa un videogioco per bambini e famiglie. Oggi, infatti, Sony Interactive Entertainment España e Mondo TV Studios ne annunciano il lancio in tutto il mondo per PlayStation e PC su piattaforma STEAM. Il videogame, al quale potranno giocare bambini di tutte le età, è già disponibile su PlayStation Store, mentre la versione fisica arriverà nei negozi in autunno. La popolare serie tv, in onda dal luglio 2020 su Cartoonito, promuove valori importanti come il rispetto per l’ambiente e la natura e la lotta all’inquinamento e al cambiamento climatico.

Un gioco di avventura e azione

Il videogioco “MeteoHeroes - Insieme per la Terra” consente ai bambini di unirsi alle avventure dei sei simpatici personaggi del popolare cartone animato in un divertentissimo gioco di piattaforma che combina avventura e azione: una formula perfetta per tutta la famiglia, con numerosi nemici da sconfiggere ed emozionanti avventure da vivere in diversi scenari sparsi nei sei continenti. Ad ogni livello, i giocatori dovranno trovare degli oggetti nascosti che li aiuteranno a ripulire le città dall’inquinamento. Le vendite del videogioco saranno collegate alla piantumazione di alberi in diverse aree del mondo (a partire dal Camerun, per il progetto solidale Cocoa Farmer Agroforestry) attraverso l’organizzazione non profit Tree-Nation, che permette a cittadini e aziende di piantare alberi in tutto il mondo e compensare le emissioni di CO2.

Un cartone di successo in 140 Paesi

Il videogioco sarà disponibile in sei lingue: italiano, spagnolo, inglese, francese, tedesco, portoghese. Il lancio del videogioco segue il grande successo della prima stagione della serie d’animazione “MeteoHeroes - Insieme per la Terra”, visibile ad oggi in oltre 140 paesi e disponibile in più di 20 lingue, che dal prossimo aprile sarà seguita dalla seconda stagione (52 episodi da 13 minuti ciascuno) in Prima Tv Assoluta su Cartoonito.