Oggi, il mercato italiano è il terzo più grande d’Europa nella vendita di alimenti di origine vegetale. Dal 2020 le vendite in questo settore sono cresciute complessivamente del 22%

Lo spostamento globale verso stili di vita sempre più sostenibili ha innescato un cambiamento anche nell'industria alimentare: in Europa, le vendite di alimenti di origine vegetale sono infatti aumentate negli ultimi anni anche grazie all’introduzione sul mercato di nuove innovazioni, permettendo ad un maggior numero di consumatori di scegliere prodotti a base vegetale di ultima generazione. Il nuovo report pubblicato da Good Food Institute Europe, organizzazione no-profit internazionale, raggruppa i dati provenienti da 13 Paesi europei - Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito – evidenziando come le vendite di prodotti a base vegetale siano aumentate in media del 22% a partire dal 2020, raggiungendo un totale complessivo di 5.7 miliardi di euro. "Il mercato di alimenti di origine vegetale in Europa ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. Tuttavia, nonostante il risultato incoraggiante, per sostenere questo sviluppo è fondamentale che le aziende continuino a investire nell'innovazione, al fine di sviluppare prodotti a base vegetale che soddisfino le aspettative dei consumatori" ha dichiarato Carlotte Lucas, Senior Corporate Engagement Manager di GFI Europe.

I numeri

Dall’analisi dei dati di NielsenIQ, GFI Europe ha rilevato che le vendite di alimenti a base vegetale in Italia sono cresciute del 9% nel 2022, raggiungendo la cifra di 680,9 milioni di euro, piazzandosi al terzo posto nella classifica dei paesi europei con più alto fatturato di prodotti alimentari di origine vegetale, preceduta da Germania e Regno Unito. Il latte vegetale si dimostra essere l’alimento sempre più ricercato dai consumatori italiani: infatti, ha registrato un incremento del 18% tra il 2020 e il 2022 e solo nel 2022 il ricavato in euro di questi prodotti è stato di 310,4 milioni di euro, guadagnandosi il primo posto nella classifica degli alimenti di origine vegetale più acquistati. Oggi, l'Italia si qualifica al terzo posto nella classifica dei paesi con più alto ricavo ottenuto dalla vendita di latte vegetale in Europa, dopo Germania e Spagna. In particolare, il latte di soia è il leader indiscusso della categoria, rimanendo il più scelto dai consumatori con il 31% delle vendite nel 2022, seguito da latte di avena (23%) e latte di mandorla (19%).

Carne vegetale

Anche le vendite di carne di origine vegetale hanno registrato una grande crescita, aumentando del 40% tra il 2020 e il 2022 e piazzando l’Italia al quarto posto nella classifica dei paesi europei con il più alto fatturato di carne di origine vegetale. Solo nel 2022, in Italia, le vendite di carne vegetale sono arrivate ad un totale di 168,4 milioni di euro. I prodotti più popolari sono i prodotti a base di carne lavorata (ad esempio hamburger, carne macinata, salsicce, crocchette vegetali), che rappresentano il 94% delle vendite in euro, seguiti dai salumi (6%).

Piatti pronti

Una categoria che ha riscosso un grande successo nel triennio 2020-2022 è quella dei piatti pronti di origine vegetale, che include pasti preparati refrigerati, a lunga conservazione e surgelati, tra cui panini, lasagne e piatti a base di verdure, la cui vendita è aumentata del 58%.Tra gli altri alimenti di origine vegetale che hanno registrato un aumento grazie al crescente interesse dei consumatori italiani si attesta lo yogurt, le cui vendite tra il 2020 e il 2022 sono aumentate del 13%, i dessert (12%) e il gelato (8%).