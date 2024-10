Il 15, 16 e 17 novembre prossimi scatta la ECOdolomitesGt. La competizione vale per due campionati: uno internazionale, l’altro italiano. Possono gareggiare tutti i possessori di auto elettriche (con licenza)

Il 15, 16 e 17 novembre 2024 torna in scena sulle Dolomiti l’ECOdolomitesGt 2024, e-rally automobilistico su strada di regolarità e consumo riservato alle vetture elettriche omologate. La gara è valevole per due campionati, uno internazionale e uno italiano: l’International Bridgestone Fia Eco rally cup e il Campionato italiano energie alternative - Trofeo Aci Sport eRally.

Il campionato internazionale – in totale dodici competizioni nel calendario 2024, in Svezia, Spagna (due date), Slovenia, Repubblica Ceca, Portogallo (due date), Belgio, Islanda, Svizzera, Principato di Monaco e Italia – ritorna anche quest’anno sulle Dolomiti, per una scenografica conclusione.

Le tappe di partenza e di arrivo della ECOdolomitesGT – organizzata da Automobile Club di Trento con RaceBioConcept - BioDrive Academy e il supporto di ECOmove – sono tutte fissate a Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino, con un prolungamento a Ortisei, in Alto-Adige, andata e ritorno in giornata, toccando suggestivi angoli delle Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto Adige, valicando diversi passi, dal Rolle al Sella, dal Gardena al Campolongo, dal Valles fino al Cereda.



Chi può gareggiare

Alla competizione, uno dei più importanti test-drive internazionali di auto elettriche d’Europa, possono prendere parte vetture “con la spina” omologate per la normale circolazione stradale, purché elencate nella lista delle “compatible cars” della Fia. La partecipazione è alla portata di tutti: piloti amanti della regolarità, ma anche possessori di auto elettriche desiderosi di mettersi alla prova insieme alla loro vettura. Ogni equipaggio deve essere formato da due persone in possesso di patente di guida e di una adeguata licenza di regolarità Aci-Sport/Fia.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 23:59 di giovedì 7 novembre.

Info e iscrizioni: www.ECOdolomitesGT.org