È l’eco-risultato del lavoro di manutenzione e pulizia realizzato sulla funivia Skyway che porta in cima al gigante d’Europa. Funziona così

Da oggi il Monte Bianco ha 142 nuovi “alberi” in più. Alberi invisibili all’occhio umano, ma capaci di migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente: sono gli alberi del “Bosco Invisibile” di Skyway Monte Bianco, risultato del lavoro di manutenzione e pulizia realizzato da Acrobatica, gruppo specializzato nelle ristrutturazioni di esterni, che ha utilizzato gli innovativi prodotti di REair, la company che si occupa di ricerca, sviluppo e produzione nel campo delle eco-tecnologie per la depurazione dell’aria esterna e interna agli edifici.



Proprio come le piante

Per i lavori di pulizia e manutenzione di Skyway Monte Bianco, una delle funivie più alte e spettacolari del mondo, Acrobatica ha scelto di utilizzare, sugli oltre 600 metri di superficie esterna trattati tra il Pavillon (a 2.173 metri) e Punta Helbronner (a 3.466), eCoating: un rivestimento trasparente, nanotecnologico, ecologico, 100% green brevettato da REair che, attivato mediante la fotocatalisi, un processo di ossidazione che agisce mediante la combinazione di luce e aria, continua nel tempo a decomporre proattivamente inquinanti presenti nell’aria come gli ossidi di azoto (NOx), micropolveri organiche e altri agenti patogeni nocivi, oltre a microorganismi che si possono formare sulle superfici, come muffe e funghi. La reazione consente di disgregare gli inquinanti presenti nell’aria, o che si possono depositare sulle superfici, trasformandoli in sottoprodotti innocui come sali, anidride carbonica e acqua, eliminando (nel caso dell’operazione Skyway) fino a 59 kg di NOx all’anno, l’equivalente di ciò che farebbero, appunto, 142 alberi a foglia decidua.

«Siamo partiti dal tetto d’Europa, e ora siamo pronti a far crescere boschi virtuali in tutta Italia», ha commentato Jacopo Rossi, direttore commerciale per il Nord Italia di Acrobatica. Ha aggiunto Nicola Parenti, confindatore di REair: «La nostra tecnologia si può applicare non solo ai grandi centri urbani, ma anche a strutture ricettive in ambienti di incomparabile bellezza, che possono fungere da esempio per un uso attento e rispettoso del nostro straordinario patrimonio naturale».