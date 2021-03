Nasce il progetto Design Italy Forest, che contribuirà alla nascita di una foresta in Camerun grazie a un acquisto consapevole sul sito

Design Italy, digital marketplace di prodotti di design multicategoria Made-In-Italy di alta gamma, sigla una partnership con Treedom, l’unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. Grazie all’accordo di queste due realtà fortemente innovative, nasce il progetto Design Italy Forest, che contribuirà alla nascita di una prima foresta di 200 alberi di cacao in Camerun, pari all’abbattimento di 11.000 kg di emissioni di CO2. Per partecipare all’iniziativa basterà effettuare un acquisto superiore a 500 euro oppure scegliere uno degli oltre 170 prodotti disponibili nella sezione «Eco-sostenibile» della piattaforma Design Italy.



“In Design Italy crediamo fortemente che un mondo più verde sia sinonimo di un futuro più verde. La promozione di un ambiente sano è parte integrante del nostro impegno a rispettare il mondo che ci circonda. Per questo ci impegniamo a dare spazio a prodotti che non siano solo belli e funzionali ma anche e soprattutto innovativi e più sostenibili, in grado di rendere la vita di tutti noi più sana e piacevole”, ha dichiarato Roberto Ferrari, Founder e CEO di Design Italy. “Siamo molto orgogliosi di essere parte integrante di questo progetto agro-forestale insieme a Treedom e a tutti coloro che vorranno contribuire con un acquisto consapevole a rendere più verde il nostro pianeta. Sosteniamo fermamente l’ambiente, che è il punto di partenza e di arrivo delle risorse, un bene da tutelare e amare. Dobbiamo restituire ciò che togliamo.”



Design Italy invierà a chiunque aderirà all’iniziativa un codice alfanumerico attraverso il quale sarà possibile geolocalizzare e seguire la crescita del proprio germoglio grazie a un vero e proprio “Registro degli Alberi”, completo di foto della pianta, storie e curiosità del paese in cui cresce e delle persone che se ne prendono cura. Nato nel 2018, www.designitaly.com è una vetrina d’eccezione per i designer italiani, anche oltre i confini nazionali. La piattaforma ha l’obiettivo di promuovere il Design Made in Italy ricercando i talenti italiani e diffondendo la loro unicità, bellezza e creatività nel mondo, dando spazio non solo a oggetti di design, arte, home-decor e furniture ma presentando anche un’attenta selezione di prodotti che comprende materiali riutilizzati e compostabili, nuove materie prime da scarti alimentari e legno da foreste certificate.



Design Italy nasce nel 2018 da un’idea di Roberto Ferrari, Founder e CEO e viene commercialmente lanciata nel 2019: si tratta di una piattaforma eCommerce dedicata al Made in Italy di prodotti di design di lusso, esclusivi e ricercati, orientata all'export e alla promozione nel mondo del tessuto produttivo d'eccellenza italiano. Un digital marketplace, multiseller e multicategoria, che mette in contatto i digital buyer di fascia alta di tutto il mondo, con selezionati ed emergenti produttori italiani di oggetti di design, promuovendoli sul territorio nazionale e internazionale.