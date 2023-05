Nata nel 2005, Paciclica intende richiamare l’attenzione sul nesso inscindibile tra pace e sostenibilità

Anche quest’anno FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta partecipa alla Marcia della pace e della fraternità PerugiAssisi organizzando Paciclica, un’iniziativa aperta a tutti che offre ai partecipanti la possibilità di raggiungere l’Umbria in bicicletta da diverse parti d’Italia, per poi pedalare insieme alla Marcia di domenica 21 maggio, lungo un percorso dedicato alle persone in bicicletta che, in più punti, tocca quello tradizionale della Marcia a piedi.



Cos’è Paciclica

Nata nel 2005, Pacicilica intende richiamare l’attenzione sul nesso inscindibile tra pace e sostenibilità. Pedalando lentamente verso la Marcia della pace e della fraternità PerugiAssisi, Paciclica invita a riflettere sull’impegno civile necessario per fermare le guerre sempre più numerose e il razzismo montante, la crisi economica e la crisi climatica. “Il 21 maggio ci moviamo assieme verso Assisi - ha dichiarato Flavio Lotti, coordinatore della PerugiAssisi - perché insieme vogliamo trasformare il futuro e costruire un mondo più umano e giusto per tutti. Non possiamo pensare di vivere in pace in un mondo sempre più devastato e depredato.”

In questi giorni le 5 cordate Paciclica di avvicinamento alla Marcia della Pace PerugiAssisi organizzate da FIAB stanno partendo rispettivamente da Roma, Brescia, Parma, Sarzana e Verona: più di 150 persone in bicicletta in viaggio da tutta Italia verso il capoluogo umbro. Tutti possono salire in sella e aggregarsi a uno dei gruppi per raggiungere Perugia sulle due ruote (il dettaglio dei 5 itinerari sul sito di FIAB). Domenica 21 maggio chi vuole partecipare può unirsi al gruppo dei ciclisti arrivati a Perugia da ogni angolo d’Italia per seguire l’itinerario dedicato fino ad Assisi, che in più punti incrocia, comunque, il percorso tradizionale dei camminatori. Per la prima volta in questa edizione 2023, la Marcia della pace e della fraternità PerugiAssisi è aperta da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta: sulla linea del via, infatti, i partecipanti a Paciclica in sella alle loro biciclette, precederanno i camminatori. L’appuntamento è per le ore 8 del mattino in Via San Gerolamo a Perugia. Per info: Laura Pinti, FIAB Perugia Pedala 392 8797023.