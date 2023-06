Ci sono Rotterdam e Amsterdam, Graz e Vienna, Stoccolma e Göteborg, ma anche Trondheim, Monaco di Baviera, Helsinki, e Zurigo. La graduatoria di Kayak

Sono tutte europee le prime 10 città considerate più ecosostenibili, ma non ci sono le regine del turismo mediterraneo e men che meno delle località italiane. Lo ha deciso Kayak, il motore di ricerca dedicato ai viaggi, che ha selezionato le 167 città del mondo che offrono opzioni di viaggio e con un basso impatto ambientale.



La classifica

Nella graduatoria le prime due sono entrambe nei Paesi Bassi,ovvero Rotterdam (nella foto) e Amsterdam, che occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nella lista. Queste città sono in cima alla classifica perché hanno trasporti a basse emissioni, che si alternano a canali con traghetti e un importante utilizzo dei treni. Infine l’urbanistica è pensata per la sostenibilità. In classifica ci sono anche due città austriache, Graz e Vienna, due svedesi, Stoccolma e Göteborg, ma anche Monaco (Germania), Helsinki (Finlandia), e Zurigo (Svizzera).



I criteri

Per stilare la classifica mondiale – che vede ai primi dieci posti solo città europee – lo studio si è basato su 28 fattori divisi in quattro categorie, che riflettono le principali aree di considerazione quando si pianifica un viaggio in città. Le quattro categorie sono:

- il cosiddetto “in viaggio verso”: laddove è determinante come arrivare nella località scelta per la vacanza. Ci sono aeroporti accreditati per essere a basso impatto ambientale oppure delle località che sono ben servite dai treni;

- “muoversi”, che riguarda il trasporto pubblico della città, e può essere un fattore determinante per una vacanza ecosostenibile. L’alternativa è il noleggio di auto elettriche, il numero di percorsi ciclabili e pedonali, ma soprattutto anche l’accessibilità per le persone disabili che viaggiano con sedie a rotelle o altri supporti;

-“soggiorno”: stare in una città ecosostenibile vuol dire non doversi preoccupare della qualità dell’aria, della qualità dell’acqua che è sempre potabile, anche quella dei rubinetti, e una vasta gamma di scelta per l’alimentazione a base vegetale;

- “esperienze”: sostenere l’ambiente vuol dire anche avere a disposizione attività che non impattano sull’ambiente. Per un turista questo si traduce in mercatini dell’usato, attrazioni culturali a basso costo o gratuite, escursioni a piedi e altre attività ecologiche.