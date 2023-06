Tra i provvedimenti contenuti nella bozza, l'obbligo di una distanza di un metro e mezzo dalle bici in fase di sorpasso e quello di un meccanismo che blocchi i monopattini elettrici a noleggio se escono dalle aree consentite

Obbligo di tenere una distanza di un metro e mezzo quando si sorpassa una bicicletta, ma anche via libera alla circolazione in contromano delle bici con corsie ciclabili a doppio senso e blocchi automatici ai monopattini a noleggio fuori dalle aree consentite. Sono queste alcune delle novità più significative contenute nella bozza di disegno di legge sulla riforma del Codice della Strada. Il nuovo testo dell'articolo 148 del Codice recita: "Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, fermo restando, ove le condizioni della strada lo consentano, di mantenere la distanza di sicurezza di almeno metri 1,5".

La casa avanzata

L'obbligo di una distanza di 1 metro e mezzo dalle bici in fase di sorpasso è da tempo una delle richieste delle associazioni ciclistiche, per migliorare la sicurezza di chi pedala. La riforma del Codice impone questa distanza dove è possibile, mentre nelle strade più strette prevede un "adeguato distanziamento". La "casa avanzata" è un'altra delle richieste delle organizzazioni dei ciclisti. La nuova formulazione dell'articolo 40 del Codice dispone che "nel caso della zona di attestamento ciclabile, la prima striscia traversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo di fermarsi, mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche". Il disegno di legge di riforma limita anche la possibilità per i Comuni di permettere il transito delle bici contromano. Questo diventa possibile soltanto attraverso la realizzazione di corsie ciclabili a doppio senso.

Le novità per i monopattini a noleggio

I monopattini elettrici noleggiati nelle città italiane dovranno essere dotati di un meccanismo che li blocchi se escono dalle aree consentite. Secondo quanto disposto nella bozza del Ddl sul nuovo Codice della strada, la deliberazione della Giunta comunale per l’attivazione del servizio di noleggio dei monopattini deve prevedere “l’obbligo, per il gestore del servizio medesimo, di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei medesimi al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione “. Il Ddl stabilisce inoltre il “divieto di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi di contrassegno o di copertura assicurativa” e introduce “l’obbligo di uso del casco a bordo dei monopattini a tutti i conducenti, in precedenza previsto esclusivamente per i conducenti minori di diciotto anni “. E, ancora, viene introdotto “un divieto generalizzato di sosta dei monopattini sui marciapiedi “. Per chi circola senza assicurazione è prevista una sanzione da 100 a 400 euro mentre per chiunque circoli con un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote viene comminata una multa da 200 a 800 euro.