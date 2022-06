La gomma riciclata diventa protagonista degli abiti di scena nello spettacolo-evento "Favole di Moda" curato dalla Maison Gattinoni Couture e dedicato alle più celebri favole di Hans Christian Andersen, raccontate da Pino Strabioli

Cosa hanno in comune la moda e il riciclo dei Pneumatici Fuori Uso? Due mondi apparentemente lontani, eppure connessi dal filo della sostenibilità. La gomma riciclata è infatti salita sul palcoscenico del Teatro di Villa Torlonia a Roma, come parte integrante degli abiti e delle scenografie realizzate per lo spettacolo-evento “Favole di Moda”, portato in scena da Stefano Dominella, Presidente di Maison Gattinoni Couture, con la direzione artistica del designer Guillermo Mariotto, in collaborazione con Ecopneus, principale operatore per la raccolta e il riciclo dei PFU-Pneumatici Fuori Uso in Italia. L’estro creativo di Mariotto e di altri designer emergenti come Italo Marseglia, Federico Firoldi e Yasmeen Concettini, hanno reso per la prima volta la gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso un elemento artistico, in un contesto come la haute-couture, in cui la creatività e la capacità di vedere il futuro riescono a dargli nuova forma.



Il progetto

Un progetto che dimostra come la gomma riciclata sia una risorsa che può essere utilizzata anche in contesti innovativi, un materiale sostenibile dalle infinite potenzialità, al tempo stesso versatile, elastico, resistente, con molteplici possibilità di personalizzazione nelle forme e colori e che, grazie alla creatività, può trovare spazio anche nel settore della moda, per contribuire a rendere questo settore sempre più sostenibile. Gli abiti, ispirati alle fiabe più celebri di Hans Christian Andersen narrate da Pino Strabioli, sono stati realizzati con tessuti di scarto e gomma riciclata da PFU della filiera di Ecopneus. E così, abbiamo visto sfilare la gomma riciclata nei copricapi e negli abiti delle pie donne di chiesa della fiaba “Scarpette Rosse”, realizzati con abile maestria dal designer Guillermo Mariotto; che la utilizza anche nei coloratissimi costumi dei giocattoli della fiaba “Il Soldatino di Stagno”; o ancora come elemento decorativo del fantasioso abito de “Il brutto anatroccolo” ideato da designer Federico Firoldi e realizzato con le tecniche di recycling di capi vintage. “Siamo orgogliosi di aver preso parte a questo progetto nel quale sostenibilità e moda si sposano. Un connubio che dimostra come la gomma riciclata sia una autentica risorsa che, se affidata all’estro creativo di grandi designer, può divenire un elemento di bellezza, eleganza – dichiara Federico Dossena, Direttore Generale di Ecopneus - e può accompagnare la spinta creativa che muove la moda verso un approccio più sostenibile e attento all’ambiente. Come spesso amo ricordare, è solo la fantasia a porre limiti all’impiego della gomma da riciclo: quello che abbiamo vissuto durante lo spettacolo di ieri sera è stata l’esplosione della fantasia nella sua accezione più pura, che la moda riesce a plasmare”.