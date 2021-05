Il ciclo di sessioni di educazione digitale del “The textile library circular symposium” coinvolge 10 game changer che hanno saputo innovare. Primo appuntamento il 13 maggio

Come riconoscere la moda realmente sostenibile? In che modo il riciclo responsabile dei capi e dei tessuti - così come nuove formule di economia circolare - possono fare la differenza per combattere l’emergenza climatica? Questi sono solo alcuni dei temi affrontati durante “The textile library circular symposium”, il programma aperto a tutti di incontri virtuali con alcuni dei più influenti esperti di moda e sostenibilità organizzato dal Museo del Tessuto di Prato in collaborazione con C.L.A.S.S. ecohub.

Parlano innovatori e visionari

Il museo e la piattaforma internazionale che supporta i professionisti che credono nella moda e nel tessile sostenibile hanno unito le forze per parlare non solo agli appassionati di moda ma a tutti, ed esplorare un tema caldo e spesso sottovalutato che coinvolge la vita di tutti i giorni. Il ciclo di incontri approfondisce e integra la nuova sezione interamente dedicata al tessile circolare della Textile Library del museo. Come per un vero e proprio simposio, THE TEXTILE LIBRARY CIRCULAR SYMPOSIUM è un’arena di conversazione che coinvolge 10 game changer che hanno saputo innovare non solo con prodotti e materiali high-tech e responsabili, ma anche con nuove formule, modelli di business e sistemi di produzione che rispettano il pianeta e le persone. Tra gli speaker del ciclo, innovatori visionari che generano cambiamento a tutti i livelli: dall’intero sistema produttivo ed oltre ai retailer, brand leader a livello internazionale, società di ricerca ed esperti di comunicazione, fino al consumatore finale.

L’innovazione circolare

“Essendo parte di un distretto da sempre riconosciuto per l’eccellenza della sua produzione tessile, nonché ente chiave sul territorio italiano per la condivisione della cultura tessile, la nostra mission è creare ampia consapevolezza sul mondo della moda sostenibile. La nuova Textile Library permette di conoscere lo stato dell’arte dell’innovazione circolare a partire dalle materie prime e dai tessuti che vestiamo tutti i giorni. Per questo motivo abbiamo coinvolto C.L.A.S.S. per dare vita a un simposio che offre un ulteriore approfondimento a diretto contatto con le persone e aziende in prima linea contro il Climate Change - commenta Francesco Marini, Presidente Museo Del Tessuto - . Siamo entusiasti di questa importante collaborazione per fare cultura al fine di far conoscere il tessile responsabile e i suoi valori di nuova generazione, non solo tra i professionisti del settore ma a tutte le persone che credono nella sostenibilità. Da oltre vent’anni C.L.A.S.S. si batte per veicolare i nuovi valori di sostenibilità per sensibilizzare il consumatore finale contemporaneo, oggi sempre più attento e in cerca di moda responsabile, circolare ed etica. Lo facciamo con attività e progetti di educazione e comunicazione che danno voce ad aziende, designer, studenti e i principali protagonisti che operano e innovano per il cambiamento” aggiunge Giusy Bettoni, CEO & founder di C.L.A.S.S. ecohub.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è mercoledì 13 maggio alle 17.00 CEST con il talk THE SUSTAINABLE PERSPECTIVE ( è necessario registrarsi è al seguente link https://www.eventbrite.com/e/1519284...). La vera moda sostenibile è un sistema corale e capillare in cui ogni attore ha un ruolo fondamentale. Durante l’incontro professionisti di diversi ambiti dalle istituzioni culturali alla produzione industriale, dal marketing al retail condividono la propria prospettiva sulla sostenibilità. Giusy Bettoni di C.L.A.S.S. e il presidente del Museo del tessuto di Prato Francesco Marini dialogano con Maria Fernanda Hernandez Franco, Head of Sustainability & Global Communications di LUISAVIAROMA.COM e Antonio Achille, Senior Partner e Global Head of Luxury dell’agenzia di consulenza strategica McKinsey & Company. Riciclo è la parola chiave di THE SECOND CHANCE, il secondo incontro in programma il 10 giugno h. 17.00 CEST. “Purtroppo, molti degli abiti che vestiamo tutti i giorni e i materiali che li compongono non vanno in paradiso a fine vita, ma restano sulla terra per secoli.” Il 29 settembre, sempre alle 17.00 CEST, appuntamento per il talk A TICKET TO FASHION… AND BACK interamente dedicato ai nuovi modelli di economia circolare. Perché se “nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma”, anche per la moda, non è più ammissibile un modello di economia lineare che non rispetta il pianeta. Durante questa sessione esperti di fama internazionale condivideranno le loro case history virtuose e circolari. Il ciclo è interamente gratuito.