Con i resti dei chicchi di caffè è possibile ottenere un nuovo tessuto eco-friendly capace di assorbire gli odori

Il marchio Crivit, private label di Lidl Italia, torna con una nuova linea sportiva e sostenibile. A partire dal 4 aprile gli amanti del fitness, e non solo, potranno scoprire nei 700 punti vendita della Catena una gamma di abbigliamento innovativa, confortevole e conveniente. Dalle felpe agli shorts, Lidl è pronta a stupire la clientela con capi realizzati con un ingrediente inedito: i fondi della bevanda più amata dagli italiani. Il caffè non è più solo una bevanda rigenerante da sorseggiare, ma si presenta in una nuova veste. Oggi, infatti, grazie alla tecnologia S.Café, con un processo a bassa temperatura, alta pressione e risparmio energetico, è possibile combinare i resti dei chicchi di caffè ai filati e ottenere un nuovo tessuto eco-friendly che, grazie alle sue caratteristiche e ai suoi micropori, è capace di assorbire gli odori e proteggere la pelle dai raggi UV.



Tessuti certificati

Questa linea offre ai clienti Lidl un fitting all’insegna della comodità e della piacevolezza sulla pelle, a cui si aggiunge un’importante finalità a favore dell’ambiente, poiché evita l’accumulo di rifiuti alimentari, come i fondi di caffè, dandogli nuova vita e un nuovo obiettivo. Inoltre, i tessuti sono certificati Recycled Claim Standard o Global Recycled Standard: due sigilli che testimoniano l’importanza del riciclo e hanno come obiettivo la riduzione del consumo di risorse (materie prime vergini, acqua ed energia). Questi standard assicurano la tracciabilità lungo l’intero processo produttivo e garantiscono l’impiego di materiale riciclato all’interno dei prodotti.