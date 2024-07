Pubblicata una selezione delle più divertenti fra le immagini inviate. Per candidarsi al contest Nikon c’è tempo fino al 31 luglio

A meno di un mese dai Comedy Wildlife Awards, Nikon ha pubblicato una selezione delle candidature più divertenti per l'edizione 2024, tra cui una giraffa a tre teste e un bradipo davvero molto cool. Giunto al suo 10° anno di vita, i Nikon Comedy Wildlife Awards hanno ricevuto migliaia di candidature da tutto il mondo, immagini che sono riuscire a immortalare alcuni dei momenti più divertenti della fauna selvatica con la fotocamera. La pubblicazione di una selezione delle immagini più comiche vuole essere di ispirazione sia per i fotografi professionisti sia per quelli amatoriali perché inviino i loro scatti prima del termine ultimo del 31 luglio.



La storia del concorso

I Comedy Wildlife Photography Awards sono stati co-fondati nel 2015 dai fotografi professionisti Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, con l'idea di creare un concorso che desse spazio all'aspetto più leggero della fotografia naturalistica e promuovesse la conservazione della fauna selvatica e degli habitat attraverso l'umorismo. Quest'anno, il concorso vede la collaborazione di un'associazione benefica ambientalistica britannica, la Whitley Fund for Nature (WFN), che sostiene i leader impegnati nella difesa del patrimonio naturale nei loro paesi d'origine nel Sud del mondo. Negli ultimi 30 anni, ha raccolto e distribuito 20 milioni di sterline a più di 200 ambientalisti in 90 paesi e questo concorso contribuirà a mettere in luce l'importanza del lavoro che svolgono.

Per partecipare

Come sempre, il concorso è aperto al pubblico e la partecipazione è gratuita. L'immagine vincitrice sarà premiata con un safari unico nel suo genere nel Maasai Mara in Kenya, con Alex Walker's Serian e con un trofeo realizzato a mano da Wonder Workshop di Dar es Salaam, in Tanzania. Il primo classificatosi nella categoria Junior vincerà una fotocamera Nikon Z30, mentre il vincitore della categoria Young Photographer (Giovane fotografo) riceverà un kit Nikon Z8 e un iPad completo del più recente software di editing Affinity Photo. Tutti i vincitori di categoria riceveranno una borsa fotografica offerta da ThinkTANK.

La data di chiusura delle iscrizioni è il 31 luglio, mentre la rosa dei candidati sarà annunciata a settembre e i vincitori a novembre.



Per ulteriori informazioni sul concorso o su come partecipare visita il sito: www.comedywildlifephoto.com