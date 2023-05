Tra i macro temi la previsione di convenzioni degli enti locali e associazioni operanti in materia; il maggior ruolo della scuola, le nuove forme di coinvolgimento dei cittadini nel recupero a verde delle zone urbane

Investire nel verde urbano è importante per la salute e il benessere dei cittadini. Per farlo il Ministero dell’Ambiente italiano è alla ricerca di nuovi progetti sui quali investire e sta raccogliendo proposte operative per individuare gli interventi più utili di rinnovamento del verde urbano. Progettare interventi mirati di gestione e rigenerazione del verde urbano è indispensabile per consentire anche alle città di trovare la loro dimensione di integrazione con l’ambiente. Per questo il Ministero ha deciso di muoversi raccogliendo proposte operative e di semplificazione normativa attraverso una consultazione pubblica lanciata dal Comitato per lo sviluppo del verde urbano attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.



I temi delle proposte

Il Ministero desidera raccogliere suggerimenti provenienti da operatori istituzionali ed economici, nonché singoli cittadini. Le proposte accettate riguardano: la previsione di linee guida e di convenzioni degli enti locali, degli operatori e delle associazioni operanti in materia; il maggior ruolo della scuola nello sviluppo del verde urbano; le nuove forme di coinvolgimento dei cittadini nel recupero a verde delle zone urbane e nella loro realizzazione e gestione; la diffusione delle “Nature Based Solutions” e di metodi ecosostenibili in generale per gli interventi di viabilità, sugli edifici, nelle città e nell’intero territorio italiano; la diffusione di soluzioni innovative e di integrazione del verde urbano con gli altri usi del territorio e con le misure di risparmio e di produzione energetica; il miglioramento nella gestione delle alberature urbane nell’ottica di una maggiore efficienza ecologica.