Sostenibilità, inclusione, creatività e cambiamento sono le parole chiave della terza edizione del festival con la testa sui pedali: due giorni di talk e film e una giornata con l’attesa Gravel Ride

Dal 3 al 5 maggio 2024 torna “Pavè - pedalando a Venezia”, il bike festival di narrazione che unisce talk e proiezione di film ad una spettacolare gravel ride attorno alla Laguna, ideato e organizzato da La Velostazione Venezia APS in collaborazione con Museo M9, con il patrocinio di Università Iuav di Venezia, Regione del Veneto, Comune di Venezia, Fiab. Pavè giunge quest’anno alla terza edizione, un evento che, grazie alla fondamentale cura della bike-community e di grandi aziende ed Enti che credono nel progetto, cresce con la costanza e la complessità di un bosco. Ha raggiunto un’eccellenza e una centralità riconosciuta da molti attori del mondo ciclistico, economico, sociale e culturale. È divenuto un generatore di pensiero per la circolazione di idee, soluzioni e proposte attorno al tema concreto della transizione ecologica e della sostenibilità, che interessa da vicino noi e la trasformazione del nostro Paese. Le parole chiave di Pavè sono sostenibilità, inclusione, creatività e cambiamento. Ogni anno ospita una nazione ritenuta all’avanguardia sul fronte della ciclabilità: dopo Paesi Bassi e Germania il 2024 sarà la volta della Svizzera.

Programma

Il format del festival è consolidato e le importanti location sono confermate. Venerdì 3 e sabato 4 maggio l'appuntamento è al M9 - Museo del '900 (via Giovanni Pascoli 11, Mestre), dove ci sarà un palinsesto, ad accesso gratuito su iscrizione, fatto di talk, laboratori, seminari e il grande cinema ambientalista dal Film Festival della Lessinia, per riflettere insieme sul tempo che viviamo, continuare a indagare i confini, a contagiarsi con le domande, a prendersi il tempo per ascoltare.

Domenica 5 maggio, il festival si sposta al parco San Giuliano (Via Orlanda, Venezia) per la partenza delle tre spettacolari Gravel Ride attorno alla laguna di Venezia, con un ferry-boat dedicato per ricondurre la tribù dei pedalatori e delle pedalatrici alla terraferma attraverso bacino San Marco. Tre gli inediti e radiosi itinerari gravel per pedalare insieme: classic, con percorso da 140 km, la lunga, e da 90 km, la corta, (per massimo 500 partecipanti), e urban da 50 km (con numero di partecipanti illimitato, iscrizioni fino al 2 maggio).

Novità di questa terza edizione l’ampio spazio dedicato alla “folding culture” alle biciclette pieghevoli e a una rivoluzione possibile. Domenica 5 maggio il parco San Giuliano ospita anche il maxi-evento dall’aroma anglosassone: il "Brompton World Championship 2024” dove ciclisti da tutta Europa si sfideranno in una gara criterium su un circuito appositamente progettato. Folding bike, tweed e goliardia.



Da sapere

L’iscrizione alla Gravel Ride Classic sarà in modalità “click day” con apertura delle iscrizioni lunedì 15 gennaio ore 8 del mattino. Le registrazioni chiuderanno automaticamente all’esaurirsi dei posti disponibili. Il link per le iscrizioni è: https://www.pedalandoavenezia.com/event/gravel-ride/ . Costo dell'iscrizione: pavè classic (la lunga e la corta): € 50 (include la traccia gpx, il transfer acqueo in ferry-boat dedicato, 2 ristori per la lunga, 1 ristoro per la corta, ride gift); pavè urban: € 10 (include traccia gpx, 1 ristoro, ride pin).



Per info: www.pedalandoavenezia.com