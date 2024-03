Giunto alla sua quattordicesima edizione, il contest internazionale si rivolge a tutti i fotografi italiani e stranieri, professionisti e amatoriali

Si è aperta la XIV edizione del World Report Award – Documenting Humanity 2024, un concorso internazionale promosso dal Festival della Fotografia Etica, che si pone l’obiettivo di condividere una nuova forma di impegno sociale attraverso la fotografia e si rivolge a tutti i fotografi italiani e stranieri, professionisti e non. Il soggetto è l’uomo con le sue vicende pubbliche e private, le sue piccole e grandi storie; i fenomeni sociali, i costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le piccole gioie quotidiane, i cambiamenti e l’immutabilità. Il Festival della Fotografia Etica giunge quest’anno alla sua XV Edizione. L'evento è diventato un’immancabile occasione di approfondimento e conoscenza, non solo all’interno della comunità dei fotografi, ma per tutta la società civile. La grande novità di questa edizione è l’inserimento della categoria nonprofit nel World Report Award, accanto alle storiche sezioni master, spotlight, short story, single shot e student.



Per partecipare

Per partecipare al concorso è necessario registrarsi alla piattaforma Picter, iscrivendosi gratuitamente e creando un Profilo Fotografo. Uno strumento semplice e potente per i fotografi. Ecco il link: https://site.picter.com/world-report-award-or-documenting-humanity-2024 .

La scadenza ultima per iscriversi è il 27 marzo 2024, il 29 maggio ci sarà la comunicazione dei 10 finalisti per ogni categoria e dei 30 finalisti per il single shot award, tramite il sito del festival e il 17 giugno la proclamazione dei vincitori per ogni categoria, tramite il sito del festival. “Come ogni anno – dicono gli organizzatori - speriamo che il World Report Award | Documenting Humanity rappresenti una possibilità in più per far conoscere il lavoro cruciale di coloro che non smettono di documentare, perseverano nel portare alla luce vicende poco note, informano e generano cambiamento. E’ per loro che ogni anno troviamo le risorse per sostenerli e contribuire a creare una narrativa fotografica che contempli la voce di tutti: dagli studenti di fotografia ai professionisti del settore.