Il governo tedesco ha affermato oggi di voler fare in modo che i produttori di plastica contribuiscano al costo della pulizia dei rifiuti nelle strade e nei parchi. Il Consiglio dei Ministri tedesco ha infatti approvato un disegno di legge secondo cui i produttori di prodotti contenenti plastica monouso dovranno versare risorse per la pulizia dell'ambiente in un fondo centrale gestito dal governo, a partire dal 2025.



Vale quasi mezzo miliardo

Si stima che il fondo raccoglierà circa 450 milioni di euro nel suo primo anno di attività, somma calcolata sulla base della passata produzione di plastica monouso delle aziende. I rifiuti interessati includono filtri per sigarette, contenitori per bevande e imballaggi per cibo da asporto. Il ministro dell'Ambiente Steffi Lemke ha affermato che il costo delle pulizie nella più grande economia europea è attualmente a carico di tutti. "Questo dovrebbe cambiare", ha spiegato Lemke, per cui "chiunque dipenda dall'immissione sul mercato della plastica monouso per la propria attività dovrebbe contribuire ai costi di raccolta e pulizia".