Il world bee day prevede 21 brevi webinar di Crea, mentre il progetto di Eataly, Slow Food e Arcoiris riparte da Milano per tutelare l’ecosistema degli impollinatori negli spazi verdi delle città. In azione anche Monini e Unifarco

Si celebra il 20 maggio la Giornata mondiale delle api, numerose le iniziative in programma anche in Italia.A seguire ve ne proponiamo alcune:



Maratona CREA

Api da miele, api selvatiche, prodotti dell’apicoltura, ma soprattutto ricerca e innovazione, il tutto distribuito in 21 brevi webinar, una vera e propria maratona organizzata dal CREA, con il suo centro di Agricoltura e Ambiente, per celebrare il WorldBeeDay, istituita dalle Nazione Unite nel 2017 per ricordare il fondamentale ruolo svolto da questi insetti nel mantenimento dell’equilibrio naturale. Dalle innovazioni tecnologiche (telerilevamento tramite GIS degli areali intorno ad apiari o l’arnia tecnologica) agli approfondimenti sui luoghi di nidificazione e sul polline come marcatore e indicatore dello stato di salute delle api, anche in relazione all’innalzamento delle temperature e ai cambiamenti climatici, passando per i gli insetti parassiti (Varroa Porn e Vespa Velutina) fino ad arrivare ai prodotti, quali l’idromele, la bevanda alcolica più antica al mondo, e il miele spiegato con una vera e propria DAD sull’analisi sensoriale. L’appuntamento è a partire dalle ore 10:30.

Per seguire l’evento clicca qui. https://sway.office.com/XEz3eHU7VRbS...



Bee the Future

Tra le iniziative torna il Bee the Future, il progetto di Eataly con Slow Food e Arcoiris per tutelare gli insetti impollinatori. In questa giornata, il 10% del valore della spesa effettuata dai clienti di Eataly nei negozi in Italia e online verrà devoluto a iniziative di riforestazione urbana. Il progetto diventa quindi un’occasione per creare una rete fra le diverse realtà cittadine che potranno beneficiare dei nuovi semi biologici selezionati, con l’obiettivo di donarne almeno 10 milioni in tre anni. Pilota, in tal senso, è il progetto portato avanti a Milano da Eataly Smeraldo, che ha lanciato anche una vera e propria chiamata alle armi ai responsabili dei circa 15 “Giardini Condivisi” della città affinché aderiscano al movimento promosso con Bee the Future, accettando di ricevere in omaggio e piantare i semi amici delle api. All’appello hanno già risposto entusiasticamente il Giardino Comunitario Lea Garofalo di viale Montello, gli Orti di via Padova, il Giardino BinG di Greco, il Giardino Nascosto “Elda Iannone” all’interno del Parco della Martesana e il Giardino Condiviso dell’associazione “Terra Rinata” a Chiaravalle. Sull’esempio di Milano, azioni simili saranno intraprese anche in altre città.



Monini

Già 750 mila piccole “coltivatrici” hanno “trovato famiglia” in appena quattro anni e il traguardo del milione al 2030 appare ampiamente superabile: è il primo importante risultato dell’impegno che Monini, azienda agroalimentare umbra, ha avviato a livello nazionale per la salvaguardia delle api. Il progetto si è inizialmente concentrato sul Gargano, terra natia di uno dei gioielli di casa, il Bios, il biologico della linea Selezione Italiana, recentemente premiato come uno dei migliori extravergini bio al mondo. Lo scorso anno, in occasione del centenario dell’azienda, la scelta di risalire lo Stivale e lanciare un messaggio forte anche al mondo cittadino con l’adozione simbolica di 100mila api – 1000 per ogni anno di vita – nell’hinterland milanese, a Carugate.



Unifarco ha annunciato il suo nuovo progetto - Nel giardino officinale dell’azienda - produttore di soluzioni nutraceutiche, dermatologiche e di make up per il canale farmacia - sono state, infatti, installate 6 arnie che ospitano circa 300.000 api, allevate con metodo biologico. Per favorire il processo di impollinazione sono state seminate nel giardino oltre 10 specie di fiori per facilitare il processo di impollinazione.