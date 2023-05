Per imparare le buone abitudini quotidiane e salvaguardare l’acqua arriva l’iniziativa educational sul risparmio idrico di Culligan

L'emergenza idrica sta duramente colpendo il nostro pianeta. Un'emergenza che coinvolge tutti, grandi e piccini, uniti in una grande sfida collettiva. È da questo presupposto che prende il via l'iniziativa educational sul risparmio idrico di Culligan, azienda specializzata nel settore del trattamento acqua e da sempre impegnata nella promozione di comportamenti eco-sostenibili.



Un progetto stimolante

Con l'obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sulla salvaguardia di una risorsa fondamentale come l'acqua, nasce “La Caccia al Tesoro Blu con Emma e Luis”, un progetto ludico e stimolante realizzato in collaborazione con l'illustratrice Ilari Urbinati, per aiutare i bambini, nel segno del divertimento, ad adottare buone pratiche di risparmio e riciclo dell’acqua. La caccia al tesoro avventurosa, composta da 5 tappe, simula un viaggio di scoperta durante il quale i piccoli lettori possono imparare, con un linguaggio semplice strizzando l'occhio alla fantasia, a salvaguardare l’acqua. I contenuti veicolati da questo giocoso progetto sono mirati a offrire spunti educativi virtuosi: lungo il percorso, infatti, i bambini dovranno compiere delle piccole ma fondamentali azioni come riempire la borraccia di acqua alla partenza, annaffiare le fragole per la merenda dopo aver raccolto l’acqua piovana e fare una doccia senza usare troppa acqua. Ele l’elefantessa è lì per controllare. Al termine dell’avventura davanti ai bambini si apre l’acqua, rappresentata come un tesoro blu in tutta la sua bellezza e magia.



I consigli

Tra i consigli proposti nella mappa figurano il riutilizzo dell’acqua piovana, il controllo delle perdite e degli sprechi, l’utilizzo di borracce e la cura delle aree verdi, favorendo anche comportamenti plastic free. Oltre alla Caccia al Tesoro, disponibile sul sito Culligan, sono incluse nel progetto simpatiche illustrazioni da scaricare e colorare così da coniugare il gioco all’apprendimento. I bambini fanno sempre tante domande sul mondo che li circonda e unendo l’apprendimento al gioco si riesce a far passare loro concetti fondamentali che riguarda il mondo dei grandi. Disegni, storie e giochi possono far comprendere ai più piccoli anche tematiche di rilevanza sociale e ambientale come il valore della risorsa acqua. "Sensibilizzare i bambini su questo tema può aiutare a promuovere comportamenti virtuosi nell'uso responsabile dell'acqua che, oltre ad essere un bene prezioso e limitato, è anche la risorsa naturale che più soffre di problemi di cattiva gestione, uso eccessivo e inquinamento", afferma Giulio Giampieri, presidente del Gruppo Culligan in Italia. "Strizzando l’occhio alla fantasia, è possibile far capire loro che la crisi climatica di cui sentono parlare gli adulti e che sta interessando il nostro pianeta contribuisce a incrementare la vulnerabilità dell’ambiente in cui viviamo. Questo progetto invita a prendere consapevolezza del problema per apportare un cambiamento significativo a partire dalle abitudini famigliari", conclude Giampieri.