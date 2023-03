Premiata per l’uso di ingredienti biologici, packaging in cartone riciclato e iniziative contro lo spreco alimentare

Just Eat, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery, ha lanciato da tre anni l’iniziativa Just Eat Awards, che nasce con l’obiettivo di valorizzare i ristoranti lungo la Penisola che si sono distinti per impegno, dedizione e successo, e che hanno saputo conquistare i consumatori italiani nell’ultimo anno.



I vincitori ecosostenibili

Nella terza edizione, venti le categorie cui i ristoranti presenti su Just Eat hanno potuto candidarsi. Dopo una selezione basata su risultati di business raggiunti, i consumatori hanno decretato i vincitori attraverso un sistema di votazione online. Nella categoria Premi Speciali, il riconoscimento come Miglior ristorante ecosostenibile è stato consegnato alla Pizzeria Farro Zero di Roma, che dal 2011 ha incentrato il proprio business sulla scelta di imballaggi ecologici e sull’implementazione di azioni concrete volte a ridurre lo spreco alimentare, oltre che di un’offerta costruita nel rispetto del pianeta.



Cosa si trova

Da Farro Zero si possono trovare infatti prodotti realizzati con farro, segale e grani selezionati, provenienti da certificazioni biologiche e pensati per andare incontro alle esigenze di chi cerca ingredienti ad alto contenuto di fibre e proteine, ricchi di nutrienti essenziali e al tempo stesso buoni e gustosi. Il tutto esaltato da condimenti sfiziosi, realizzati con verdure di stagione. Inoltre, da Farro Zero vengono utilizzati solo ed esclusivamente packaging in cartone riciclato, e su Just Eat è presente all’interno del loro menù una box contro lo spreco alimentare, contenente prodotti preparati il giorno stesso ma rimasti invenduti, che gli utenti della piattaforma possono acquistare a prezzo scontato.

Tutti i ristoranti vincitori hanno ricevuto un’etichetta in piattaforma che attesta il riconoscimento per un anno intero, dei codici sconto da offrire ai clienti per ringraziarli del loro sostegno, e una targa da esporre nel proprio locale per dimostrare di essere uno dei migliori ristoranti su Just Eat Italia.