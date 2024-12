Il libro di Letizia Palmisano, giornalista ambientale e divulgatrice tv, va oltre la narrazione per ispirare azioni ecologiche e far scoprire i principi dell’economia circolare anche ai bambini. Ispirandosi a una storia vera. Un’ottima idea per un regalo di Natale

È arrivato nelle librerie "Il Rigiocattolo" di Letizia Palmisano, giornalista ambientale, saggista e divulgatrice tv, edito da Città Nuova e illustrato da Anna Curti. Il libro è una fiaba ecologista – ispirata a principi di economia circolare – che ha come protagonisti dei giocattoli un po’ malandati ai quali il destino riserva un futuro diverso da quello di molti altri balocchi, spesso destinati a essere buttati una volta rotti.

Con testi e immagini adatte ai bambini, Il Rigiocattolo narra le vicende dell’orsetto di peluche Bruno, la pianola giocattolo color arcobaleno Nola e il coraggioso Tuffolino. Guidati dal robot Milo, i tre protagonisti scopriranno che l’arrivo al laboratorio di Rigiocattolo non sarà per loro la fine, ma l’inizio di una nuova avventura. Questo luogo speciale, che esiste davvero nella realtà, animato da un gruppo di volontari, diventa infatti teatro di una rinascita per i giocattoli, simboleggiando i principi del riuso e della riparazione, propri dell’economia circolare. Una storia di amicizia, di speranza e di ecosostenibilità che ci ricorda come nessuno sia mai troppo piccolo o troppo grande per fare la propria parte affinché il mondo sia più verde.

Perché è comune trovare chi ripara scarpe, automobili o computer, ma così raro trovare qualcuno che si occupi di aggiustare un giocattolo rotto? Eppure, i giochi sono milioni sparpagliati nelle case degli italiani e quando si rompono o non servono più spesso vengono cestinati perché è difficile trovare chi gli possa dare una nuova vita. Ma in Italia, e in pochi lo sanno, c’è un luogo che fa tutto questo da dieci anni: si chiama Rigiocattolo, appunto, è a Campobasso e qui i volontari recuperano i balocchi e danno loro una seconda chance. Dall’incontro tra la giornalista ambientale Letizia Palmisano con Daniele Leo, coordinatore di Rigiocattolo e gli altri volontari, nasce quindi l’idea della fiaba. Il libro, in definitiva, è un invito a guardare oltre l’abbandono, vedendo nelle cose vecchie e dimenticate un potenziale per un messaggio vitale in un’era di consumo eccessivo. Non è solo un libro per bambini, ma una storia per tutti.

Per saperne di più: https://rigiocattolo.com/ e www.letiziapalmisano.it