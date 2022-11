La rivoluzione culturale del riutilizzo è il leitmotiv della nona edizione; la mostra #moNouso sui circuiti di riutilizzo in Cascina Cuccagna, le visite guidate e le mostre all’Ex Macello

“La rivoluzione culturale del riutilizzo” è il leitmotiv della nona edizione del Festival di Giacimenti Urbani, in programma a Milano dal 19 al 27 novembre. Tre diversi sedi – Cascina Cuccagna, l’Ex Macello di viale Molise e lo spazio Tuttogratis presso Urbana New Living di via Rizzoli – dove incontrarsi, conoscere, comprendere, raccontare e fare esperienza delle buone pratiche antispreco.

La settimana dedicata alla promozione dell’economia circolare apre in Cascina Cuccagna il 19 novembre con la mostra #moNouso: elogio dei circuiti riutilizzabili, a cura di Giacimenti Urbani, in collaborazione con Best Up, un focus sui sistemi di riuso esistenti nell’ambito della distribuzione alimentare ma non solo. Il Festival continua fino al 27 novembre, con diversi incontri che offrono una riflessione sul valore e sull’opportunità di recuperare ciò che viene dismesso, e così dimostrare attraverso esempi concreti che non esistono scarti ma risorse, quando vengono attivati i circoli di riutilizzo, in ogni settore.



Il programma

Il palinsesto dell’edizione 2022 in modalità diffusa si arricchisce di eventi e iniziative che seguono il ritmo e gli spazi della città.

Due appuntamenti in Cascina Cuccagna: il laboratorio di musica con strumenti da materiali di riciclo a cura della band Riciclato Circo Musicale (19 novembre) e la presentazione del libro “Ecologia Digitale”, in collaborazione con Altreconomia (20 novembre, in contemporanea con BookCity Milano). Nell’ambito di ARIA Ex Macello, da venerdì 25 novembre a domenica 27 novembre, sono in programma mostre e visite guidate con partecipazione gratuita.

Due le mostre che valorizzano il riutilizzo e il recupero, anche creativo: “Unwanted Furniture”, a cura di OpenDot per AMSA-Gruppo A2A, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul riutilizzo di oggetti d’arredo vecchi, rotti o desueti; e “Upcycled Words. La seconda vita delle parole buttate”, un progetto di Daniele Cima, nato dall’idea di riciclare 55 headline inutilizzate di altrettanti copy.



Le visite

Le visite guidate invitano invece il visitatore alla scoperta di un sito urbano rigenerato: la prima è di carattere storico, a cura di Quattro, il Giornale di informazione e cultura della zona 4 (25 novembre); la seconda è un percorso di economia circolare, “Miniere urbane - Magazzini Desûs: memoria e futuro”, alla scoperta del passato industriale dell’Ex Macello attraverso le attrezzature, i macchinari, le suppellettili ancora presenti nel sito, ed è organizzata dall’Associazione Giacimenti Urbani (26 novembre). Gli eventi all’Ex Macello si inseriscono nella cornice di ARIA Ex Macello, il progetto di placemaking e di usi temporanei di ARIA, nato dalla collaborazione tra Redo Sgr, Fondazione Housing Sociale e mare culturale urbano: il programma accompagnerà nel tempo l’attivazione del progetto di rigenerazione dell’intera area.



Gli incontri

L’evento internazionale Climate Emergency & Urban Resilience, del 22 novembre in Cascina Cuccagna, dopo un resoconto sulla COP27, affronta il tema delle Dichiarazioni di Emergenza Climatica delle Città (come Milano), e presenta le azioni concrete per collegare le istituzioni pubbliche e le comunità locali così da sbloccare il potere dell'azione per il clima. Il “Piano Aria e Clima di Milano” diventa così un prototipo da raccontare ai Climate Leader italiani ed europei perché sollecitino gli amministratori locali, in una circolarità di azioni che conferma come il riutilizzo di risorse e materiali riduce i rifiuti e l’impronta di carbonio, e mitiga gli impatti del cambiamento climatico. Durante l’incontro sarà inoltre illustrata la “Carta dei Giovani di Milano per il Clima” (Milan Youth Climate Charter). Il Workshop Plastic Challenge UE del 24 novembre mette a confronto il progetto Noplà Again, Riutilizzare è un vantaggio per tutti, capofila Giacimenti Urbani, e un Sacco Etnico, capofila Està. Mentre il 25 novembre è attesa la presentazione dei risultati della campagna Manifesto del Riutilizzo, a un anno dal primo tavolo di confronto durante l’ultimo Festival.

Il 9° Festival di Giacimenti Urbani è una produzione di Associazione Giacimenti Urbani e si inscrive nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). È realizzato con il patrocinio del Comune di Milano, in collaborazione con Best Up ed Està, la sponsorizzazione tecnica di Favini e la media partnership di Altreconomia, Best Up, Materia Rinnovabile, Radio Popolare.



Per il programma completo e le modalità di partecipazione consultare: www.giacimentiurbani.eu e i canali social.