Vince la campagna tra gusto e 2 ruote della Capitale della cultura 2020. Secondo classificato Francavilla Fontana con il progetto “Adotta una bici”. Terzo posto per la Bicipolitana di Pesaro

Con una campagna imponente e accattivante , intitolata “A Parma pedaliamo di gusto” il Comune di Parma ha vinto l’Urban Award, premio per la mobilità sostenibile. I nomi dei vincitori della quarta edizione sono stati proclamati in occasione della XXXVII Assemblea Nazionale Anci. Secondo e terzo premio a Francavilla Fontana (Br) e Pesaro, mentre la menzione speciale Intesa Sanpaolo è stata assegnata a Cosenza. Al Comune vincitore un parco bici composto da circa 30 mezzi, offerto dalle aziende associate ad ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, di Confindustria. Le biciclette e i premi verranno consegnati ai Comuni vincitori nel corso di una cerimonia ufficiale, che si terrà appena le condizioni lo renderanno possibile. Ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com e organizzato con Anci, Urban Award ha l’obiettivo di premiare i Comuni virtuosi e incentivare le amministrazioni a investire nel futuro, sostenendo i progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile.



A Parma 30 bici per essere ancora più green

Unanime il giudizio della giuria nel decretare vincitore della quarta edizione di Urban Award la città di Parma, per la completezza delle iniziative legate al bike to work e al bike to school. La pandemia ha avuto un forte impatto sulla mobilità, che oggi più che mai deve essere ripensata e ripianificata. La città di Parma si è dimostrata all’avanguardia, moltiplicando le iniziative legate all’utilizzo della bicicletta per incentivare gli spostamenti su due ruote, per andare a scuola, al lavoro, a fare la spesa. Senza dimenticare quelle legate all’arte con PedalArt o alla sicurezza in bici la sera con “Ciclista illuminato”: proposte particolarmente apprezzate dalla giuria, che rientrano in un progetto completo che pone la bicicletta al centro della mobilità con incremento delle piste ciclabili, manutenzione e recupero delle esistenti, realizzazione di velostazioni, incentivi all’uso della bici. Il Comune ha promosso la campagna “A Parma pedaliamo di gusto” per portare a conoscenza dei cittadini le nuove infrastrutture e le numerose iniziative per la mobilità ciclabile che sono state realizzate. Una comunicazione accattivante, che strizza l’occhio ai prodotti tipici del territorio. Ecco quindi lo slogan Chi va in bici butta giù la pancetta oppure Fai andare i tuoi prosciutti. Destinati ad essere ricordati e a far preferire la bici, utilizzando così tutte le altre proposte messe in essere dal Comune per incentivare la mobilità dolce. Il Comune di Parma, in quanto vincitore del primo premio, riceverà un parco bici di 30 mezzi, offerto dalle aziende di ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, di Confindustria, che saranno a disposizione del Comune.



Adotta una bici a Francavilla Fontana

Un’idea semplice, ma efficace. Il piccolo comune del brindisino, Francavilla Fontana, si è classificato al secondo posto con un progetto che ha colpito la giuria per la capacità di promuovere la mobilità dolce, con un’iniziativa che va a coinvolgere tutta la comunità. Il Comune, con Adotta una bici! ha rivolto un avviso pubblico a tutta la cittadinanza, in particolare a privati, aziende e associazioni che vogliano donare una bicicletta da mettere a disposizione di residenti e turisti. In cambio la possibilità di farsi pubblicità attraverso la circolazione del mezzo donato, su cui viene posto il nome del donatore. Per chi la utilizza nessun costo: basta compilare un modulo all’atto del ritiro a garanzia che non ne venga fatto un cattivo uso. Un’idea semplice, ma che vuole invertire la rotta in un comune troppo motorizzato, puntando sulla mobilità dolce. Il progetto si unisce a diverse iniziative messe in campo dal Comune per portare un cambio di mentalità nella mobilità della città, dal Pedibus al bonus bici, che ha visto Francavilla Fontana, unico Comune italiano a stanziare un bonus sull’acquisto delle due ruote, non rientrando in quello ministeriale essendo un Comune di piccole dimensioni.



La Bicipolitana di Pesaro

Pesaro si è classificato al terzo posto con la Bicipolitana, una rete di percorsi che formano una metropolitana in superficie per le due ruote. Il progetto è iniziato nel 2005 e negli anni è stato implementato, facendo diventare Pesaro città della bicicletta, con i suoi 90 km di piste ciclabili, che collegano il centro al mare. Obiettivo del progetto è avere una città percorribile in bici, rendendo accessibili tutti i luoghi del comune nel modo più diretto possibile attraverso itinerari completi e continui che permettano agli utenti spostamenti razionali e rapidi. Pesaro è una città di medie dimensione, che però ha saputo investire nella mobilità dolce, ha fatto scuola in Italia, diventando un esempio da replicare. La giuria ha deciso di premiare il Comune per essere stato ideatore di una buona pratica riproposta da diversi Comuni italiani, la Bicipolitana e per aver continuato con efficacia nella direzione della mobilità sostenibile coinvolgendo, con percentuali elevate, abitanti e turisti.



Menzione speciale a Cosenza

Una rete strutturata di percorsi ciclabili di 20 km, che garantisce spostamenti rapidi e sicuri. Il Comune di Cosenza ha ottenuto la menzione speciale Intesa Sanpaolo per la Ciclopolitana. Il progetto è già stato quasi interamente realizzato e parte del tracciato è inserito nel Parco Urbano del Benessere. Un’area verde di alta qualità paesaggistica ed architettonica, con percorsi verdi e pedonali, piste ciclabili, orti botanici e verde attrezzato, senza sedi carrabili. È un polmone verde di giardini tematici, ma anche una palestra all’aperto dove è possibile praticare attività motoria per il benessere psico-fisico e la salute dei cittadini. “Consegno con piacere la menzione speciale Intesa Sanpaolo al Comune di Cosenza, che si è distinto per la realizzazione di Ciclopolitana, una rete strutturata di percorsi ciclabili di 20 km, che garantisce spostamenti sostenibili, rapidi e sicuri. Ci auguriamo che il progetto, che rappresenta quei valori di responsabilità e rispetto dell’ambiente condivisi anche da Intesa Sanpaolo, possa diventare un riferimento per la diffusione della mobilità sostenibile nella progettazione e riqualificazione delle città del futuro”, dichiara Vittorio Brumotti, campione internazionale e inviato di Striscia la Notizia.