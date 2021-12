Resi noti i risultati raggiunti da 100 aziende che hanno aderito alla roadmap 4sustainability, il marchio di Process Factory che attesta le performance di sostenibilità della filiera del fashion & luxury

Nel mondo della moda la sostenibilità è un preciso requisito, che ormai viene richiesto tanto dai grandi brand quanto dai consumatori. Le aziende della filiera italiana si stanno mostrando pronte a questa transizione? Le possibili risposte a questa domanda sono state discusse nel corso dell’evento annuale 4sustainability, il marchio di Process Factory che attesta le performance di sostenibilità della filiera del fashion & luxury.



I primi risultati

Per la prima volta, Process Factory rende noti i risultati raggiunti da un campione rappresentativo di 100 aziende che hanno aderito alla roadmap 4sustainability e così composto: 70% filiera materie prime e semilavorati; 20% lavorazioni con chimica interna; 6% capi e prodotti finiti; 3% accessori e componenti; 1% lavorazioni senza chimica interna. Il 68% ha processi di lavorazione interni. A livello di fatturato, il 46% del campione si colloca entro i 9 milioni di euro annui, il 40% entro i 49 milioni, il 13% tra i 50 e 249 milioni. Appena l’1% supera i 250 milioni di euro all’anno, a rappresentare i modelli d’impresa della filiera italiana. Il campione rappresenta i diversi attori e i diversi distretti in cui 4sustainability è più adottato.

Come considerazione generale, le aziende ottengono risultati migliori quando sono guidate da una chiara strategia (Commitment, Politica, Reporting, ecc.) e quando ci sono delle specifiche figure dedicate alla sostenibilità (es. Chemical o Sustainability manager), meglio ancora se dispongono di un budget. “Questo conferma che in questo percorso sono fondamentali il volere dall’alto, l’esempio, la leadership innovativa”, afferma Francesca Rulli, Ceo di Process Factory e ideatrice di 4sustainability.



La conoscenza delle sei tematiche

Gli esiti della ricerca evidenziano un buon livello di conoscenza da parte della filiera delle sei tematiche di trasformazione:

Trace, tracciabilità dei processi e monitoraggio della filiera. Su questo tema la filiera lavora da tempo, perché è la base per altre attività: ne sono la prova i punteggi alti o medio-alti raggiunti da oltre il 65% del campione.

Materials, conversione all’uso di materiali a minore impatto per una produzione sostenibile. Si tratta di una dimensione fortemente richiesta, ma ancora poco integrata in una strategia.

Chem, eliminazione delle sostanze chimiche tossiche e nocive dai cicli produttivi. Il 76% delle aziende del campione ha già avviato un percorso per l’eliminazione delle sostanze chimiche tossiche e nocive in produzione, raggiungendo per il 79% il livello advanced.

People, crescita del benessere organizzativo. Da anni la filiera si preoccupa della social compliance, come dimostrano le buone performance ottenute, ma sul fronte del benessere organizzativo c’è ancora un ampio spazio di miglioramento.

Planet, uso consapevole delle risorse per la riduzione dell’impatto ambientale.

Cycle, sviluppo delle pratiche di riuso, riciclo e design sostenibile. Qui i punteggi sono ancora medi o medio-bassi, a testimonianza di un percorso che è ancora in fase di attuazione.



“Quello appena trascorso è stato un anno importante, il cui il framework 4sustainability è stato testato su 100 aziende della filiera (quelle del campione della nostra ricerca) e applicato da un numero che già oggi si avvicina al doppio. Ora che abbiamo validato il sistema anche con la costituzione di un Advisory Board per il suo sviluppo, la sfida è renderlo disponibile su vasta scala a quante più realtà possibili del mondo produttivo. Una tecnologia altamente performante per la digitalizzazione del framework risponderà a questo scopo”, conclude Francesca Rulli, Ceo di Process Factory e ideatrice di 4sustainability.



4sustainability è il sistema di implementazione e il marchio di garanzia che attesta l’adesione delle aziende del fashion & luxury alla roadmap per la sostenibilità su sei dimensioni rilevanti per il settore. Il rilascio e il mantenimento del marchio di certificazione sono subordinati alla realizzazione di un protocollo riconosciuto di attività, nonché al rispetto di requisiti rigorosi sottoposti a monitoraggio e misurazioni costanti. Oggi, oltre 160 realtà – tra brand internazionali e imprese della migliore filiera italiana – adottano 4sustainability® per implementare azioni concrete per lo sviluppo sostenibile.