Una nuova tecnologia guida suggerisce ai consumatori nuovi percorsi di acquisto sostenibili

Stimolare una spesa sempre più responsabile, basata non solo sul prezzo e sulla qualità dei prodotti ma anche sulle loro performance ambientali; suggerire ai consumatori nuovi percorsi di acquisto, effettuati in-store (ad esempio nelle corsie di un supermercato) o anche online, incentivando abitudini e stili di vita più virtuosi. Bello a dirsi e possibile a farsi grazie a un’innovativa tecnologia messa a punto da MUGO, startup italiana che ha fatto sua una delle più grandi sfide del nostro tempo: accelerare la lotta al cambiamento climatico.



Cosa fa MUGO

MUGO Retail è un innovativo servizio che offre ai retailer la possibilità di proporre alla propria clientela una nuova esperienza di spesa più sostenibile. Consente infatti di stimare e comunicare in tempo reale ai consumatori le emissioni generate dai prodotti scelti, favorendo così una migliore conoscenza dei prodotti stessi ma anche, e soprattutto, scelte di consumo realmente responsabili.

Grazie all’API (Applications Programming Interface) MUGO Retail è possibile per il retailer accedere all’algoritmo di categorizzazione e misurazione e stimare la carbon footprint (impatto climatico) di qualunque prodotto a scaffale.



L’impatto climatico nello scontrino

L’obiettivo è quello di azzerare l’impatto sul clima del contenuto di ogni carrello al termine del percorso di spesa. Il tutto in maniera semplice. La sostenibilità dei prodotti acquistati viene mostrata sullo scontrino e nell’area utente dell'app del punto vendita, dando la possibilità al consumatore di modificare le proprie abitudini d’acquisto. Il consumatore può così decidere di utilizzare i punti fedeltà accumulati per bilanciare l’impatto climatico del proprio carrello, finanziando iniziative di riduzione e rimozione della CO2 dall’atmosfera, certificate da enti indipendenti. MUGO collabora infatti con diversi progetti di compensazione di gas serra in tutto il mondo, che promuovono la rinascita di foreste e l’ottimizzazione delle risorse energetiche.

Anche la spesa online può essere virtuosa. MUGO Retail è in grado, infatti, di integrarsi con i database di app ed e-commerce e mostrare l’impatto climatico dei prodotti del carrello virtuale. Uno shopping basato sui pilastri della sostenibilità? I presupposti ci sono tutti, visto che secondo i più recenti sondaggi 3 consumatori su 4 si dicono disposti a cambiare le proprie abitudini di acquisto per ridurre il loro impatto sul clima.